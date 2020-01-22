Bakan Ersoy: Derbent, ileride iyi kayak merkezi olur

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Konya'daki Aladağ Kayak Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Ersoy, ''İstediğimiz raporlar, umduğumuz gibi çıkarsa, inşallah çıkacak gibi gözüküyor. Derbent, ileride iyi bir kayak merkezi olur" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Ankara'dan Yüksek Hızlı Tren ile Konya'ya geldi. Vali Cüneyit Orhan Toprak ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Ersoy, Derbent ilçesindeki Aladağ Kayak Merkezi'ne geçerek, incelemelerde bulundu. Projenin maketi üzerinden yetkililerden bilgi alan Ersoy, Aladağ kayak bölgesinin, önemli turizm merkezi olacağını belirtti. Bakan Ersoy, "Derbent kayak bölgesini bir kayak merkezi haline nasıl getirebiliriz, onunla ilgili çalışmaları başlatıyoruz. Doğru planlamalar yapabilmek için istediğimiz raporlar var. Onlarla ilgili sezon boyu çalışılması gerekiyor. 1 hafta, 10 günde çıkacak işler değil. Karın hareketliliğine göre çıkarılması gereken bazı raporlar var. O raporları da tamamlayacaklar. Nisan gibi tekrar geleceğiz. Tam olarak buraya nasıl bir proje oturtabiliriz, ona bakacağız. Derbent aslında Konya'nın hızlı tren bağlantılarından dolayı şanslı, özellikle iç pazardan beslenebiliyor. İstanbul, İzmir ileride tamamlanacak olan hızlı tren sistemleriyle Ankara bağlantıları 3 büyük şehirden de çok rahat kayakçı alma potansiyeline sahip. Sadece kayakçı da değil her türlü turist alma potansiyeline sahip. İstediğimiz raporlar da umduğumuz gibi çıkarsa, inşallah çıkacak gibi gözüküyor. Derbent ileride iyi bir kayak merkezi olur" diye konuştu.



KONYA 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:30

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