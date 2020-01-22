Bakan Ersoy Aladağ Kayak Merkezinde incelemelerde bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Konya’nın Derbent ilçesinde bulunan Aladağ Kayak Merkezinde incelemelerde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Derbent Aladağ kayak bölgesinde incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla “Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi” ilan edilmesinin ardından bölgenin kış sporları merkezi haline getirilerek turizme kazandırılması amacıyla çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy; Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, AK Parti Konya Milletvekilleri Gülay Samancı ve Selman Özboyacı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ve Derbent Belediye Başkanı Hüseyin Ayten ile birlikte Aladağ kayak bölgesinde incelemelerde bulundu.



"Çalışmaları bugün itibariyle başlattık"

Derbent Aladağ kayak bölgesini bir kayak merkezi haline getirmek için çalışmaları bugün itibariyle başlattıklarını ifade eden Bakan Ersoy, “Onlarla ilgili sezon boyu çalışılması gerekiyor. Karın hareketliliğine göre hazırlanması gereken raporlar var. Bu raporlar tamamlandıktan sonra Nisan ayı gibi tekrar geleceğiz. Tam olarak buraya nasıl bir proje oturtabiliriz ona bakacağız. Derbent, Konya’nın hızlı tren bağlantılarından dolayı şanslı bir bölge. Özellikle iç pazardan çok rahat beslenebiliyor. İstanbul ve Ankara’nın yanı sıra İzmir hızlı tren bağlantısı da tamamlandığında bu üç büyükşehirden de çok rahat kayakçı ve turist alma potansiyeline sahip. İstediğimiz raporlar da umduğumuz gibi çıkarsa ki inşallah çıkacak gibi gözüküyor. Derbent ileride iyi bir kayak merkezi olur” ifadelerini kullandı.



Başkan Altay'dan Bakan Ersoy'a teşekkür

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Derbent Aladağ’ın bir kayak merkezi olması konusu başta olmak üzere Konya projelerine ve Konya’ya gösterdiği yakın ilgiden dolayı Bakan Ersoy’a teşekkür etti. Başkan Altay, Konya’nın ilçeleriyle birlikte önemli bir turizm potansiyeli barındırdığını belirterek, turizmden yeterli payın alınması için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte önemli projeleri hayata geçirmek için çalıştıklarını söyledi.

KONYA 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:30

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