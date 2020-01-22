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Konya’da durdurulan araçta uyuşturucu bulundu

İHA

Konya'nın Akşehir ilçesinde ihbar üzerine polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.

Konya’da durdurulan araçta uyuşturucu bulundu

Konya’nın Akşehir ilçesinde ihbar üzerine polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Antalya’dan Akşehir’e uyuşturucu madde getirileceği yönündeki ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, arama kararı ile Yalvaç Caddesi'nde bir aracı durdurdu. Polis tarafından araçta ve araçta bulunan 4 şahsın üzerinde yapılan aramada 2 gram eroin ele geçirildi. Bunun üzerine gözaltına alınan O.P. (26), A.K. (32), H.S. (30) ve Ö.A. (29) ifadeleri alındıktan sonra haklarında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı.

KONYA

22 Ocak 2020 Çarşamba

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