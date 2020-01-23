Konya'da “1 Maç, Binlerce Kitap, On Binlerce Öğrenci” kampanyasına destek çağrısı

Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ), İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Konyaspor iş birliği ile gerçekleştirilecek olan “1 Maç Binlerce Kitap On Binlerce Öğrenci” projesi ile 26 Ocak günü oynanacak olan İttifak Holding KonyasporGalatasaray maçında taraftar toplulukları ve tüm taraftarların aktif katılımıyla kitap toplama kampanyası gerçekleştirilecek.

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, projeyle ilgili vatandaşlara, bir kitabın geçmişimizi, dünümüzü ve bugünümüzü tanımamıza vesile olacağını söyleyerek, “Konyaspor taraftarımıza sesleniyorum. Tozlu raflarda duran kitaplarını Galatasaray’la oynanacak maça getirsinler ve geleceğe umut olsunlar. Bir taraftar, bir kitap, bir umut” ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın gücünün birlik ve beraberlikten kaynaklandığını belirterek, “Biz biriz ve güçlüyüz. Mamur edilen tüm yapılar, tüm çalışmalar insanımız, şehrimiz için. Geleceğimizin inşası ise kitapla bağ kuran nesillerimizle olacaktır. Konyasporumuzun Galatasaray ile oynayacağı müsabakada geleceğimiz olan gençlerimiz için tüm taraftarlarımızın kitap getirerek geleceğin inşasına katkı sağlamasını istiyoruz” dedi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu ise, okumanın emredildiği bir toplum olarak; kitap okuma alışkanlığı kazanmanın önemine vurgu yaptı. Rektör Zorlu, okumadan geçen günün, yitirilmiş bir gün olduğunu ifade ederek, “Milletimizi iyi bir geleceğe hazırlamak için okumak şarttır. Sen de getireceğin kitaplarla gelecek nesillerin okumasına destek ol. Kitap getir geleceğe iz bırak” diye konuştu.

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük de, dünyayı aydınlatan en önemli unsurun kitaplar olduğunu hatırlatarak, maça gelirken getirilecek her bir kitabın çocuklara ışık olacağını söyleyerek, “Taraflar taraf oldu, okullar kitap doldu” dedi.

Proje Koordinatörü NEÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Arslan ise, kitap kampanyası hakkında bilgi vererek toplanan kitapları belirlenen bölgelerdeki okullarda öğrenim gören yaklaşık 3 bin öğrenciye ulaştıracaklarını söyledi. Bu proje sonucunda oluşturulacak kütüphanelere Barış Pınarı Harekatında şehit olan askerlerimizin isimlerinin verilmesini istediklerini kaydeden Arslan, “Proje kapsamında millet olarak birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeyi, elimizdeki imkanlar dahilinde ihtiyaç sahibi bireylere ulaşmanın ve hayırlı işlerde yardımlaşmanın önemini anlatmış olacağız. Bu bağlamda projede aktif rol alan üniversitemiz öğrencilerine, kulübümüze, taraftarlara, şehrimizin riyaset erkanına teşekkür ediyorum. Sınırı olmayan gönüllere dokunmak adına önemli olan bu projenin özgüvenli, kültürlü, bilgili ve geleceğin teminatı olan gençlere katkı sağlayacağı ve aynı zamanda temel prensip ve ilkeler doğrultusunda yardımlaşmayı esas alarak; kitap okumanın yaygınlaştırılması ve kitap okuma alışkanlığı kazandırmanın genç nesiller üzerinde pozitif bir etki yaratarak farkındalık oluşturacağı kanaatindeyim” ifadelerini kullandı.

KONYA 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:30

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