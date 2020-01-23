Alaboyun: “Açıklamalarda holdingimiz töhmet altında tutulmaya çalışılmıştır”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Alaboyun: “Açıklamalarda holdingimiz töhmet altında tutulmaya çalışılmıştır”

İHA

Bera Holding (Kombassan) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Alaboyun, bazı basın yayın organlarında 'Kombassan mağdurları Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti' şeklinde haberler çıktığını, bu kapsamda yapılan açıklamalarda holdingin töhmet altında tutulmaya çalışıldığını söyledi.

Alaboyun: “Açıklamalarda holdingimiz töhmet altında tutulmaya çalışılmıştır”

Bera Holding (Kombassan) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Alaboyun, bazı basın yayın organlarında ‘Kombassan mağdurları Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti’ şeklinde haberler çıktığını, bu kapsamda yapılan açıklamalarda holdingin töhmet altında tutulmaya çalışıldığını söyledi.
Bera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Alaboyun, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bazı basın yayın organlarında “Kombassan mağdurları Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti” şeklinde haberler çıktığını ifade ederek, “Bu kapsamda yapılan açıklamalarda holdingimiz töhmet altında tutulmaya çalışılmıştır. Bu tür gereksiz tartışmalardan uzak durmaya çalışmamıza rağmen bu konuda bir açıklama yapmak ve kamuoyunu aydınlatmak zarureti doğmuştur. Yapılan bu tür siyasi ziyaret ve eylemler Almanya’da kurulu bulunan Avrupa Türkleri Dayanışma Derneği (ATDD) ve bu dernek ile birlikte hareket eden 56 avukat tarafından organize edilmektedir. Yapılan incelemeler neticesinde ATDD dernek başkanı ve kurucularının hiçbirisinin holdinglerde hisselerinin bulunmadığı görülmüştür. Bu kişilerin kurduğu derneklerin politik amaçlı oluşumlar oldukları bilinmektedir. Bu dernek başkanı ve üyelerinin Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı döneminde Almanya gezilerini sabote eden kişiler olduğu basit bir internet araştırmasından görülebilmektedir. Kılıçdaroğlu’nu ziyaretin amacı, bahse konu dernek ve avukatların, basın ve siyaset kurumu üzerinden oluşturdukları mağduriyet algısı ile bugüne kadar sağladıkları kazançlarını sürdürme çabasıdır. Yurt içinde ve yurt dışında açılan davalar nedeni ile sadece Kombassan Holding tarafından bugüne kadar, faizi, cezası ve mahkeme masrafları ile birlikte 550 milyon TL’ye yakın ödeme yapılmış ve 155 milyon TL de icraya rehin olarak bırakılmıştır. Yapılan 550 milyon TL’lik ödemenin yaklaşık 120 150 milyon TL’sinin, bu dernek ile bu avukatlara gittiği tahmin edilmektedir. Dernek ve bahse konu avukatların diğer holding davalarından da yüklü miktarda kazanç sağladıkları dikkate alındığında, elde edilen rantın büyüklüğü kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Avrupa Türkleri Dayanışma Derneğinin Kombassan ortaklarına gönderdiği mektupta, ortaklardan dosya başına 400 euro para talep ettiği, ayrıca açılan dava tutarının da yüzde 5.4’ünün harç bedeli olarak dernek tarafından peşin istenildiği görülmektedir. Aynı mektupta avukatlık ücreti olarak tahsil edilecek rakamın yüzde 15’i müvekkilden alınacak denilmektedir. Holdingler hem siyasal hem de rant kıskacı içerisinde organize bir hareketin kurbanı haline gelmişler ve mağdur olanlar yine ortaklar olmuştur. Geçmişte bu davalar avukatlar tarafından AİHM’e götürülmüştür. AİHM yaptığı inceleme sonucu İnsan Hakları Sözleşmesinin 34. ve 35. maddeleri gereği dava başvurusunu görüşmeden reddetmiştir. Ayrıca AİHM’e bireysel başvuru ücreti alınmazken ve Türkiye’de AYM’ye bireysel başvuru ücreti için yaklaşık 60 Euro karşılığı TL alınırken, ATDD derneği ile birlikte hareket eden bir avukat, ortaklara gönderdiği mektupta AYM ve AİHM’e bireysel başvuru ücreti olarak 1.000 Euro paranın kendi hesabına yatırılmasını istemektedir. Dava açan ortaklar, dernek ve avukatları tarafından bir kazanç kapısı haline getirilmiştir. Bu avukatlar ve dernek yöneticileri özellikle Almanya’da bazı cami derneklerinde belirli kişiler aracılığı ile toplantılar düzenleyerek, geçmişte holdinglerin para topladıkları mekanları, şu an müvekkil toplama merkezlerine dönüştürmüşlerdir. Holding mağdurlarını savunduklarını iddia edenler geçmişte Holdingleri, ’İslami Holding’, ‘Yeşil Sermaye’ diye hedef tahtasına koyanlardır. 28 Şubat döneminde 72 bin kurucu ortağın mal varlığının yüzde 85’inin erimesine neden olanlar bu kafa yapısındaki kişilerdir. Bu dernek ve avukatları tarafından açılan davalar sonucu konulan tedbirler ve icralar nedeni ile Yimpaş Holding çalışamaz hale gelmiş, 110 bin civarındaki ortağın mal varlığı erimiştir. Aynı şeyi Kombassan Holding için de yapmayı planlamışlar, fakat Kombassan Holding üreterek kazandığını, davalara ve avukatlara ödemek zorunda kalarak ağır bir bedel ödemiş ve yasanın çıkması ile bu kıskaçtan kurtulmuştur. Bu davalara yapılan ödemeler nedeni ile yeni yatırımlar yapılamamış ve ortaklara kar payı dağıtılamamıştır. Davalar için yapılan yüklü ödemelere rağmen, iyi bir yönetim tarzı ile mal varlığı yüzde 15’ e düşmüş olan holdingin mal varlığı bugün itibariyle yüzde 5560’lar seviyesine yükseltilmiştir. Eğer bu davalar için ödemeler yapılmamış olsa idi 20 yıl önceki mal varlığının tamamını bir, iki yılda yeniden kazanmak mümkün olabilecekti. Holdingimizdeki olumlu gelişmeler ve iyileşmeler hisselerimizin değerine de yansımış ve BIST 100’de işlem gören hisselerimiz son üç yılda yaklaşık 7 kata yakın değer kazanmıştır. Çıkan yasa, holdinge karşı dava açmış veya açmamış olsun, tüm hissedarların ortaklıklarını ve hisselerini devlet güvencesi altına almaktadır. Yasa ile 100 bin civarındaki ortağın ve 10 bin civarındaki çalışanın hakkı korunmuştur. Dava açan ortakların avukatları karşısında zor duruma düşmemeleri için ilgili kanun gereği, maktu vekalet ücreti holdingimiz tarafından üstlenilecektir. Yürürlüğe giren yasa kapsamında holdingimiz tarafından bu avukatlara ödenecek maktu ücretlerin tutarı 10 milyon TL civarında olması beklenmektedir. Kısacası her halükarda kazananlar ATDD Derneği ve avukatları olmuştur. TBMM Araştırma Komisyonu sonrası yapılan yasal değişiklikler ile ekonomiye kazandırılarak borsaya açılan, geçmişten birçok dersler çıkartan bu holdingler üzerinden mağduriyet algısı oluşturma ve siyasi bir rant sağlama çabalarının etik olmadığına inanıyoruz” dedi.

KONYA

23 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:30
  • GÜNEŞ 07:54
  • ÖĞLE 13:07
  • İKİNDİ 15:46
  • AKŞAM 18:09
  • YATSI 19:28
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Beyşehir Gölü’nde su kuşlarının zorlu yaşamı
YEREL HABERLER Beyşehir Gölü’nde su kuşlarının zorlu yaşamı
Konya'da “1 Maç, Binlerce Kitap, On Binlerce Öğrenci” kampanyasına destek çağrısı
YEREL HABERLER Konya'da “1 Maç, Binlerce Kitap, On Binlerce Öğrenci” ...
Beyşehir’deki silahla yarama olayında tutuklama
YEREL HABERLER Beyşehir’deki silahla yarama olayında tutuklama
Başkan Kavuş, geleceğin liderlerini ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Kavuş, geleceğin liderlerini ağırladı
Sağlık Bakanlığı’ndan Konya’ya 9 yeni ambulans
YEREL HABERLER Sağlık Bakanlığı’ndan Konya’ya 9 yeni ambulans
Operasyon düzenlenen galeri cephaneliği aratmadı
YEREL HABERLER Operasyon düzenlenen galeri cephaneliği aratmadı
Konya'da buz tutan barajda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
YEREL HABERLER Konya'da buz tutan barajda kartpostallık görüntüler ...
Market sahibini gasp eden cezaevi firarisi gizli bölmede yakalandı
YEREL HABERLER Market sahibini gasp eden cezaevi firarisi gizli ...
Marketçiyi bıçaklayıp, para ve sigara gasp eden firari, gizli bölmede yakalandı
YEREL HABERLER Marketçiyi bıçaklayıp, para ve sigara gasp eden ...
Konyaspor 3 eksikle çalıştı
YEREL HABERLER Konyaspor 3 eksikle çalıştı
Öldürülen belediye başkanının eşi: İnşallah şehitlik bize de nasip olur derdi
YEREL HABERLER Öldürülen belediye başkanının eşi: İnşallah şehitlik ...
Konya’da durdurulan araçta uyuşturucu bulundu
YEREL HABERLER Konya’da durdurulan araçta uyuşturucu bulundu
Ereğli Belediyesi metruk bina bırakmıyor
YEREL HABERLER Ereğli Belediyesi metruk bina bırakmıyor
Konyaspor, U17 milli oyuncusu Şener Kaya ile sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Konyaspor, U17 milli oyuncusu Şener Kaya ile sözleşme ...
Kulu’da uyuşturucu ve madde bağımlılığı toplantısı
YEREL HABERLER Kulu’da uyuşturucu ve madde bağımlılığı toplantısı
Konyaspor, 2003 doğumlu Şener Kaya ile profesyonel sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Konyaspor, 2003 doğumlu Şener Kaya ile profesyonel ...
Bakan Ersoy Aladağ Kayak Merkezinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Bakan Ersoy Aladağ Kayak Merkezinde incelemelerde ...
Bakan Ersoy: Derbent, ileride iyi kayak merkezi olur
YEREL HABERLER Bakan Ersoy: Derbent, ileride iyi kayak merkezi olur
Selçuklu’dan Sıfır Atık Projesine Tekstil Atık Kumbarasıyla destek
YEREL HABERLER Selçuklu’dan Sıfır Atık Projesine Tekstil Atık ...
Öğrenciler tatili bilim kampında geçiriyor
YEREL HABERLER Öğrenciler tatili bilim kampında geçiriyor
Öldürülen belediye başkanına şehitlik unvanı verildi
YEREL HABERLER Öldürülen belediye başkanına şehitlik unvanı verildi
Kız kardeşine cinsel istismar sanığı ağabeye 30 yıl hapis
YEREL HABERLER Kız kardeşine cinsel istismar sanığı ağabeye 30 yıl ...
Babasına çarpan sürücünün kusurlu olduğunu kanıtlamaya çalışıyor
YEREL HABERLER Babasına çarpan sürücünün kusurlu olduğunu ...
Konyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Konyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X