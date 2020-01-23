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Karatay’da Kent Konseyi 2020 yılı Genel Kurul Toplantısı

İHA

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Kent Konseyi'nin 2020 Yılı Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Karatay’da Kent Konseyi 2020 yılı Genel Kurul Toplantısı

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Kent Konseyi’nin 2020 Yılı Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.
Karatay Belediyesi Kent Konseyi, faaliyet ve projelerini Genel Kurul Toplantısında değerlendirdi. Karatay Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Karatay'daki mülki erkan, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, Kent Konseyi Kadın ve Gençlik Meclislerinin Başkanları ile çalışma grupları katıldı.
Karatay Kent Konseyi Başkanı Abdürahim Arslan, toplantıda yaptığı konuşmada bir şehirde yaşayan herkesin sorumluluğu ve hayalleri olduğunu söyledi. Kent Konseyi’nin bu sorumluluk ve hayallere ev sahipliği yaptığını vurgulayan Arslan, "Şehir yaşamına sunduğu katkılar nedeniyle kent konseylerinin gelişmesi noktasında elimizden gelen gayreti göstermeliyiz. Çünkü kentler hepimizin, yaşadığımız kentle ilgili hayallerimiz olmalı, bu hayallerimizi projelendirip yönetime sunmalıyız" dedi.

“Özellikle gençlerimizle buluşmak istedik"
Kent Konseyi olarak göreve başladıkları andan itibaren özellikle gençlere yönelik çalışmalar için ortaya hedef koyduklarını aktaran Karatay Kent Konseyi Başkanı Abdürahim Arslan, "Bu hedefle ilgili özellikle gençlerimizle buluşmak istedik. Gençlerimizle ilgili lise müdürleriyle bir araya gelerek istişare ederek bu çalışmanın startını verdik. Başkanımız bütün okulları gençlik ve spor müdürlüğümüzün organizasyonuyla ziyaret ediyor. Bizler de bu ziyaretlere eşlik ederek, Kent Konseyimizi anlatma fırsatı buluyoruz. Amacımız gençlerimizle okul saatleri dışında da eğitim ve sosyal programlarımızla bir araya gelebilmek. Bu kapsamda Kent Konseyimizin birlikte çalıştığı öğretmenler değer platformu var. Öğretmenlerimiz ile liseli gençlerimize yönelik çalışmalarımızı 2 aydır yönetiyoruz. Özellikle ara tatili değerlendirmek için her gün bir etkinlik gerçekleştirdik. Kadın Meclisimiz de ilçemizde sosyal sorumluluk projeleriyle Karatayımızın sosyal hayatına katkı sunuyor" dedi.

“Amacımız hep beraber ilçemize bir katma değer oluşturabilmek”
Abdürahim Arslan, ilçedeki tüm dinamiklerle işbirliği içerinde olacaklarını kaydederek, "Burada bulunan ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Önemli olan kenti sahiplenmektir, birlikte yönetmektir. Kent Konseyi’nin ana görevi de ortak aklı yakalamaktır. Temel amacımız hep beraber ilçemize bir katma değer oluşturabilmek. Bu bağlamda Belediye Başkanımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Bize güvendi, hep yanımızda oldu. Yine Karatay Kaymakamımız Abdullah Selim Parlar’a tüm çalışmalarımızda büyük destek sağladı. Geniş katılımlı bir oluşumla Mevlana şehrine hizmet etmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

“Hemşehrilerimizin Konya ve Karatay için önereceği her fikre açığız”
Kent Konseylerinin yerel yönetimlerin hizmetlerine katkısına değinen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ise, "Kent Konseyi bünyesinde yapılan çalışmaların ne kadar önemli olduğunu değişen ve gelişen dünyada artık hep beraber görüyoruz. Kent Konseyimiz kısa süre önce göreve başladı ve ilçemize uyum içerisinde hizmet ediyor. Toplumumuzun her kesimini Mevlana’nın hoşgörüsü ile kucaklıyoruz. Bunun için de konseyimiz bir çalışma platformudur. Bu konsey tüm vatandaşlarımızın kendini ifade edebileceği bir çatı ve şemsiyedir. Hemşehrilerimizin Konya ve Karatay için önereceği her fikre açığız ve uygun olan her şeyi yapacağımızı vaat ediyorum. Siyasi görüşü, düşüncesi, fikri ne olursa olsun şehrin menfaatine olacak her şeyi dikkate alıp ve hayata geçirilmesi için gerekli çabayı göstereceğiz" ifadelerine yer verdi.

“Yeni mekanlar kazandıracağız”
Karatay'ın çehresini değiştiren hizmetleri şehrin tüm paydaşları ile istişare ederek hayata geçirdiklerini kaydeden Başkan Hasan Kılca, "2019’da ilçemizde ilk olan birçok projenin yanında yenilikçi yaklaşımlarımızı ve katılımcı belediyecilik anlayışımızı ilçemize yansıtmaya gayret ettik. 2020’de de aynı anlayış ve çabayla ilçemize değer katmaya devam edeceğiz" diyerek fiziki, kültürel, sosyal belediyecilik hizmetlerinin yanında eğitime ayrı bir başlık açtıklarını söyledi.
Başkan Kılca, "Bizim için eğitime yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdı ve geleceğin Türkiye’sinin daha güçlü temellerle inşasında önem bir husustur. Bu kapsamda Karatay'da bulunan 150 okulu ziyaret ediyoruz. Müdürlerimizle, öğretmenlerimizle tek tek görüşüyoruz, öğrencilerimizle bir araya geliyoruz. Okullarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında ciddi gayret sarf ediyoruz. Tüm okullara TÜBİTAK Bilim kitaplığı kurduk. Bilim Kitaplığı'nın Şubat ayında TÜBİTAK Başkamızın katılacağı bir programla açılışını gerçekleştireceğiz. Tüm okullarda birinci sınıf öğrencilerimize kırtasiye desteği sağlamış olduk. Yapacağımız çok iş var bunların bilincindeyiz. Özellikle şehre yakın alanlardaki kentsel dönüşüm alanlarını yeniden ele alıp, projeler üretip, şehrimize yeni alanlar, yeni mekanlar kazandırmaya gayret ediyoruz. Tüm bu hizmetleri hayata geçirirken şehrin tüm paydaşları ile fikir alışverişinde bulunuyoruz. Biz yönetim anlayışımızı ortak akıl üzerine kurduk." İfadelerini kullandı.

KONYA

23 Ocak 2020 Perşembe

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