Başkan Kılca’dan mahalle ziyaretleri

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, İsmil, Yarma ve Ovakavağı mahallelerini ziyaret ederek hem Karatay Belediyesinin yatırımlarını yerinde inceledi hem de vatandaşlarla bir araya geldi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçe merkezinin yanı sıra merkeze uzak mahallelere yaptığı ziyaretlere devam ediyor. Başkan Hasan Kılca, bu kapsamda İsmil, Ovakavağı ve Yarma’yı ziyaret ederek hem belediye çalışmalarını yerinde inceledi, hem de vatandaşlarla buluştu. Mahalle ziyaretleri kapsamında Hasan Kılca ilk önce, Karatay Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin İsmil ve Ovakavağı arasında yürüttüğü yol kumlama çalışmalarını inceledi. Başkan Kılca, Karatay Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Şevik ve Fen İşleri Müdürü Bahattin Totan’dan çalışmalar hakkında bilgi alarak buranın bir an önce bitmesi için talimat verdi.

Karatay Belediyesi olarak yaz ayları boyunca yoğun bir asfalt sezonu geçirdiklerini ve Karatay’ın dört bir yanındaki çalışmalarla önemli mesafeler kat ettiklerini dile getiren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, yol yapım, asfaltlama, kumlama, onarım ve bakım çalışmalarına kış aylarında da devam ettiklerini söyledi. Başkan Hasan Kılca, “İsmil ve Ovakavağı arasında bulunan 9 kilometrelik bu yolumuzun hemşehrilerimize daha kaliteli ve verimli bir şekilde hizmet verebilmesi için fen işleri müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz burada kumlama çalışması yapıyor. Kış aylarındayız ama ekiplerimiz, çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Amacımız, şehir merkezindeki yaşam standardını ve kalitesini ilçemizin tamamına yaymak. Hemşehrilerimizin refahı ve mutluluğu için tüm ekibimizle sahada olmayı sürdüreceğiz” dedi.

Başkan Kılca, İsmil ile Ovakavağı arasındaki yol kumlama çalışması incelemesinin ardından Ovakavağı, Yarma ve İsmil’de vatandaşlarla da bir araya geldi. Mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyen Kılca, söz konusu isteklerin çözümü için ise belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, muhtarlar ve vatandaşlarla istişarelerde bulundu.



“Hemşehrilerimizi dinleyerek çözümler üretiyoruz”

Başkan Kılca, “Gönül Belediyeciliği” anlayışıyla hareket ettiklerini, hayata geçirdikleri hizmetler ve projeler ile yürüttükleri tüm çalışmalarda buna büyük özen gösterdiklerini belirterek, “Yalnızca seçim dönemlerinde değil, her zaman hemşehrilerimizle bir aradayız. Karatay Belediyesi olarak ilçe merkezinden Karatay’ın en uzak mahallesindeki en son sokağına kadar olan eksikliklerden sorumluyuz. Mahallelerimizin ve hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını her fırsatta hemşehrilerimizi dinleyerek çözümler üretiyoruz. Bu sayede Karatayımızın her bir mahallesi, sokağı ve insanı gerekli hizmete kavuşmuş oluyor. Hemşehrilerimizle el ele gönül gönüle vererek yılmadan, yorulmadan çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

