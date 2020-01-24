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Kutudan telefon yerine yaprak ve solüsyon çıktı Konya'da daha önce sana kredi vereceğiz diye ...

İHA

Konya'da daha önce borçlarını ödemesi için kredi vereceğiz diyerek dolandırılan bedensel engelli Ali Kalaycı, bu kez de internet üzerinden yaptığı alışverişler sonucu 3 bin 200 lira değerinde telefon kazandığını sanarak 149 lira KDV ödeyip aldığı kargosundan yaprak ve losyon çıkınca neye uğradığını şaşırdı.

Kutudan telefon yerine yaprak ve solüsyon çıktı Konya'da daha önce sana kredi vereceğiz diye dolandırılan bedensel engelli Ali Kalaycı, bu kez de 3 bin 200 lira değerinde telefon göndereceğiz diyen dolandırıcılara inanıp 149 lira ödediği kargo paketinden yaprak ve losyon çıkınca neye uğradığını şaşırdı

Konya’da daha önce borçlarını ödemesi için kredi vereceğiz diyerek dolandırılan bedensel engelli Ali Kalaycı, bu kez de internet üzerinden yaptığı alışverişler sonucu 3 bin 200 lira değerinde telefon kazandığını sanarak 149 lira KDV ödeyip aldığı kargosundan yaprak ve losyon çıkınca neye uğradığını şaşırdı.
Konya'da yaşayan 55 yaşındaki Ali Kalaycı'yı telefonla arayan bir kişi, internet üzerinden yaptığı alışverişler sonucunda 3 bin 200 lira değerinde telefon kazandığını ancak telefonu alabilmesi için 149 lira para ödemesi gerektiğini söyledi. Telefon kazandığını duyan Ali Kalaycı, sevinerek teklifi hemen kabul ederek adresini verdi. Yaklaşık gün 2 sonra Ali Kalaycı’nın kapısına bir kargo geldi. Ali Kalaycı, kargoyu alıp 149 lirayı ödedikten sonra paketini açtı. Kutu açıldıktan sonra içinden telefon çıkacağını düşünen Ali Kalaycı, açtığı ambalajdan yaprak ve solüsyon çıkınca neye uğradığını şaşırdı. Hemen telefona sarılıp kendisine mesaj gönderen numarayı arayan Ali Kalaycı, kimseye ulaşamadı. Ali Kalaycı şimdi kendisini dolandıranların bir an önce yakalanmasını ve bu tuzağa kimsenin düşmemesini istiyor.

“Telefon yerine bana bunları göndermişler”
Başından geçen olayı anlatan Ali Kalaycı durup dururken kendisine bir telefon geldiğini söyleyerek, “Telefonu açtım. Sonra bana internet üzerinden 3 bin 200 hediye puan kazandınız dediler. Sana cep telefonu göndereceğiz dediler. Benim hanımın da telefona ihtiyacı vardı. Telefonu bana gönderin deyip adresi verdim. Onlara engelli olduğumu da söyledim. Yalnız telefonu göndereceğiz ama 149 lira KDV’si var onu ödeyeceksin dediler. Tamam diyerek kabul ettik. Kargo geldi. Kutuyu açtım baktım içinde deterjan var, defne yaprağı var. Telefon yerine bana bunları göndermişler. Ben ne yapacağım bunu şimdi? Benim verdiğim para da boşa gitti. Büyüklerimizden, yetkililerden bana yardım etmesini istiyorum. Ben dolandırıldım başkası dolandırılmasın. Böyle dolandırıcılıklar artmış. Kimsenin kimseye güvenecek durumu kalmamış. Kimse kimseye güvenmiyor. Ben ne yapayım? Çaresiz durumdayım, yardım istiyorum. Mesaj atan numaraları sürekli arıyorum. Bana anca müzik dinletiyorlar. Telefona bakan yok ki, ilgilenen yok. Ya ulaşılamıyor ya kapalı ve yahut da yarım saat sonra arayın diyorlar. Arıyorum, arıyorum telefona bakan yok” şeklinde konuştu.

Daha öncede dolandırılmış
Daha önceden de dolandırıldığını kaydeden Ali Kalaycı, “Telefon geldi bana. Sana kredi vereceğiz, borçların kapanacak denildi bana. Ben de tabii parayı duyunca sevindim. Parayı duyunca aklım çıkar benim, hemen atlıyorum hastalıktan dolayı. İcra borçlarımı kapatmak için banka bana kredi vermiyor. Ben de çaresiz olduğum için arkadaştan da bana telefon gelince ben de dayanamadım. Çağırdılar gittim. Bizi koyun sürüsü gibi minibüse doldurdular, tek ben değildim orada 1520 kişi varmış. Şuraya imza at, buraya imza at dediler. Elimize bir 8 bin lira para verdiler. 2 bin lira komisyon dediler. Komisyonu aldılar. Bize 6 bin lira para verdiler. Ben 6 bin lirayı aldım. O para da bitti. Elime bir miktar para veriyorlar, kandırıyorlar benim gibi bütün emeklileri. Emekli maaşım kesiliyor, elime hiç para geçmiyor. 1 sene böyle geçinmem lazım, nasıl geçineceğim ben bilmiyorum. Ben düştüm başka kimse düşmesin. Allah yardım etsin bütün düşen arkadaşlara” ifadelerini kullandı.

KONYA

24 Ocak 2020 Cuma

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