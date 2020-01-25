5 ülkede FETÖ imamlığı yapan şüpheli ve eşi hücre evinde yakalandı

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

KONYA'da, FETÖ/PDY'nin faaliyet gösterdiği 5 ayrı ülkede 'örgüt imam' olduğu tespit edilen Ahmet Kaplan ve eşi Betül Kaplan saklandıkları hücre evinde yakalandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2011-2013 yılları arasında FETÖ/PDY terör örgütünün sırasıyla Malezya, Singapur, Filipinler, Hindistan ve Tayland'da örgüt imamı olan Ahmet Kaplan'ın eşi Betül Kaplan ile hücre evinde saklandığı bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, tespit edilen adrese operasyon düzenledi. Hakkında arama kararı bulunan Ahmet Kaplan ile eşi, evde yakalanarak gözaltına alındı. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen çift, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.



KONYA 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:29

GÜNEŞ 07:53

ÖĞLE 13:07

İKİNDİ 15:48

AKŞAM 18:11

YATSI 19:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.