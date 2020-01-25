BBP Lideri Destici: "Gün, birlik olma günüdür"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

BBP Lideri Destici: "Gün, birlik olma günüdür"

DHA

BÜYÜK Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Elazığ depremini istismar etmek isteyenler olduğunu belirterek, "Burada bir takım, hem siyaset camiasından hem sanat camiasından hem de yazarçizer takımından, bu deprem üzerinden bir takım olumsuz açıklamalar, bunu istismar etmeye yönelik açıklamalar görüyoruz. Bunlar bizi üzüyor. Onlara tavsiyemiz şudur; Gün birlik günüdür. Gün beraberlik günüdür. Gün dayanışma günüdür" dedi.
BBP Lideri Mustafa Destici, Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı tarafından düzenlenen İl ve İlçe Başkanları Toplantısı'na katıldı. Destici, burada yaptığı konuşmasına Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara da şifa dileyerek, başladı. Türkiye'nin Elazığ depreminde kenetlendiğini ifade eden Destici, "Türkiye burada da birlik olmuş vaziyette. Milletimiz, devletimizin yetkilileri, milletimizin her bir ferdi, bölgede yaşayanlar başta olmak üzere ülkemizin her bir tarafından bölgeye yardımlar ulaştırılıyor. Yardımların ötesinde dualar gönderiliyor. Bir an önce oradaki vatandaşlarımızın sağlıklarına kavuşması, depremden etkilendikleri kötü sonuçların ortadan kalkması için Türkiye adeta kenetlenmiş vaziyette, bir olmuş vaziyette. Zaten biz bu tür durumlarda bir olmayı her zaman başarmış necip bir milletiz. Burada da bunu gördük. Milletimizin bu birlikteliği bu sahiplenmesi bu acıların kısa sürede sarılmasına büyük katkı sağlayacaktır" diye konuştu.
DEPREMİ İSTİSMAR ETMEYE YÖNELİK AÇIKLAMALAR VAR
Depremi istismar etmeye yönelik açıklamaların da olduğunu belirten Destici, "Burada bir takım, hem siyaset camiasından hem sanat camiasından hem de yazarçizer takımından, bu deprem üzerinden bir takım olumsuz açıklamalar, bunu istismar etmeye yönelik açıklamalar görüyoruz. Bunlar bizi üzüyor. Onlara tavsiyemiz şudur; 'Gün birlik günüdür. Gün beraberlik günüdür. Gün dayanışma günüdür. Gün ailesini, yakınlarını kaybeden vatandaşlarımızı ve yaralılarımızı ve depremden olumsuz yönde etkilenen vatandaşlarımızı sahiplenme günüdür. Onlarla bir olma günüdür.'  Onun için bu tür fırsatçıları da buradan uyarıyorum. Bundan uzak durun. Söyleyeceğiniz bir sözünüz varsa acılarımız geçtikten sonra yaralarımız sarıldıktan sonra elbette ki herkes düşüncelerini söyleyebilir ama gün o gün değil. Bugün bunun üzerinden istismar olmaz. Bunun üzerinden bir takım eleştiriler kabul edilemez diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.
'DEPREME KARŞI DAHA HAZIRLIKLIYIZ'
Depreme karşı daha hazırlıklı bir Türkiye olduğunu belirten Mustafa Destici, "İnşallah bundan sonra depremi yaşamadan önce alınması gereken tedbirler noktasında daha dikkatli olursak herhalde acılarımız daha da hafifler, daha da az olur diye düşünüyorum. Nitekim bunu da burada gördük. Böyle bir depremle bundan 20-30 sene karşılaşsaydık ki bunun örnekleri var. Bu büyüklükteki depremlerde daha büyük kayıplar yaşadığımızı daha büyük acılar yaşadığımızı biliyoruz. Tedbirler alınmış, geçmişten bugüne kadar depreme hazırlık bakımından daha iyi durumdayız. Elbette yine de eksiğimiz var. Temennimiz kısa sürede bu eksikliklerimizin giderilmesi olmalıdır" dedi. 

KONYA

25 Ocak 2020 Cumartesi

  • İMSAK 06:29
  • GÜNEŞ 07:53
  • ÖĞLE 13:07
  • İKİNDİ 15:48
  • AKŞAM 18:11
  • YATSI 19:30
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Beyşehir Gölü Milli Parkı kış mevsiminde de bir başka güzel
YEREL HABERLER Beyşehir Gölü Milli Parkı kış mevsiminde de bir başka ...
Patlayan trafo mahalleyi elektriksiz bıraktı
YEREL HABERLER Patlayan trafo mahalleyi elektriksiz bıraktı
5 ülkede FETÖ imamlığı yapan şüpheli ve eşi hücre evinde yakalandı
YEREL HABERLER 5 ülkede FETÖ imamlığı yapan şüpheli ve eşi hücre ...
Konya'da lokantada patlama
YEREL HABERLER Konya'da lokantada patlama
Konya, Elazığ ve Malatya halkının yanında
YEREL HABERLER Konya, Elazığ ve Malatya halkının yanında
FETÖ imamı karı koca Konya’da yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ imamı karı koca Konya’da yakalandı
Beyşehir Gölü’nde “ekmek” buz tutan ağların arasında
YEREL HABERLER Beyşehir Gölü’nde “ekmek” buz tutan ağların arasında
Seydişehir'de otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Seydişehir'de otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
Ereğli’de uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Ereğli’de uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi gözaltına ...
Konyaspor taktik çalıştı
YEREL HABERLER Konyaspor taktik çalıştı
Konya’da kulaklı orman baykuşu bulundu
YEREL HABERLER Konya’da kulaklı orman baykuşu bulundu
Konya uluslararası bir şampiyonaya daha ev sahipliği yapacak
YEREL HABERLER Konya uluslararası bir şampiyonaya daha ev sahipliği ...
Çatıdan düşüp hastanelik oldu
YEREL HABERLER Çatıdan düşüp hastanelik oldu
Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Müstakil evde çıkan yangında eşyalar kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Müstakil evde çıkan yangında eşyalar kullanılamaz ...
Bodrum yangınında tavuklar telef oldu
YEREL HABERLER Bodrum yangınında tavuklar telef oldu
Başkan Pekyatırmacı: “Selçuklu sorunsuz bir kış geçiriyor”
YEREL HABERLER Başkan Pekyatırmacı: “Selçuklu sorunsuz bir kış ...
Konyalı öğrencilerin yarıyıl tatili dolu dolu geçiyor
YEREL HABERLER Konyalı öğrencilerin yarıyıl tatili dolu dolu geçiyor
Başkan Hasan Kılca vatandaşlarla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Hasan Kılca vatandaşlarla buluştu
Kutudan telefon yerine yaprak ve solüsyon çıktı Konya'da daha önce sana kredi vereceğiz diye dolandırılan bedensel engelli Ali Kalaycı, bu kez de 3 bin 200 lira değerinde telefon göndereceğiz diyen dolandırıcılara inanıp 149 lira ödediği kargo paketinden yaprak ve losyon çıkınca neye uğradığını şaşırdı
YEREL HABERLER Kutudan telefon yerine yaprak ve solüsyon ...
Ereğli Belediyesi durakları ve billboardları matematikle süsledi
YEREL HABERLER Ereğli Belediyesi durakları ve billboardları ...
Milletvekili Esin Kara’dan işitme engellilere ilişkin 3 farklı soru önergesi
YEREL HABERLER Milletvekili Esin Kara’dan işitme engellilere ilişkin ...
Teknoloji ellerimize zarar veriyor
YEREL HABERLER Teknoloji ellerimize zarar veriyor
KTO Karatay’dan “Kış Bilim Okulu”
YEREL HABERLER KTO Karatay’dan “Kış Bilim Okulu”

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X