Konya Valiliğinden “korona virüs” şüphelisi Çinli turist açıklaması

Konya Valiliği, baş dönmesi, bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvuran ‘korona virüsü’ şüphelisi Çinli turistin yapılan kontroller sonrasında ‘Vertigo’ hastalığı tanısı konularak tedavi edildiğini açıkladı.

Konya Valiliğinden yapılan duyuruda şöyle denildi:

“Konya Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servisine 25 Ocak 2020 tarihinde iki gündür devam eden baş dönmesi, bulantı ve kusma nedeniyle Korona Virüsü enfeksiyonu şüphesi ile müracaat eden Çin uyruklu turist hastaya yapılan fizik muayene, tetkik ve görüntülemelerinin değerlendirilmesi sonucunda bening pozisyonel vertigo tanısı konulmuş olup, hastanın tanı ile ilgili tedavileri ve izlemi devam etmektedir.”

46 yaşında kadın Çinli turistin tedavisi sonrası taburcu edildiği öğrenildi.

KONYA 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:29

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