Konya’da uyuşturucu operasyonu

Konya’da uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken, uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon kapsamında bin 464 sentetik ecza maddesi ile 6.4 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 10 adet fişeğe el konuldu. Ayrıca 2 kişiye uyuşturucu madde kullanma, 4 kişiye de uyuşturucu ticareti yapma suçundan adli işlem başlatıldı.

KONYA 26 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:28

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