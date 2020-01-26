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İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray maçından notlar

DHA

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 19'uncu hafta maçında Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Galatasaray'ı konuk etti. Maçta Koray Gençerler düdük çalarken, Gençerler'in yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Volkan Ahmet Narinç üstlendi.

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 19'uncu hafta maçında Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Galatasaray'ı konuk etti. Maçta Koray Gençerler düdük çalarken, Gençerler'in yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Volkan Ahmet Narinç üstlendi.
İttifak Holding Konyaspor ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 37 kez karşı karşıya geldi. Oynanan maçlarda sarı-kırmızılılar 27 kez sahadan galip ayrılırken, 2 kez de yeşil-beyazlılar rakibini mağlup etmeyi başardı. 8 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın 72 golüne karşın yeşil beyazlı ekip 21 golle yanıt verdi. İki takım arasında ligin ilk yarısında Türk Telekom Stadyumu´nda oynanan müsabaka ise 1-1 sona ermişti. Galatasaray, ligde rakibine 26 maçtır yenilmiyor. Sarı kırmızılılar, Konya´ya karşı ligdeki son yenilgisini 13 Eylül 2003 tarihinde deplasmanda 1-0´lık skorla aldı. Galatasaray 26 karşılaşmada 19 kez galip gelirken, 7 kez de berabere kaldı.
KONYASPOR'DA 2 DEĞİŞİKLİK
Sahasında Galatasaray'ı konuk eden İttifak Holding Konyaspor'da teknik direktör Aykut Kocaman, geçen hafta deplasmanda oynadıkları MKE Ankaragücü maçının ilk 11'ine göre kadroda 2 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam MKE Ankaragücü maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Milosevic ile Volkan Fındıklı'nın yerine Jevtovic ve Amir Hadziahmetovic'i ilk 11´de görevlendirdi.
GALATASARAY'DA 8 DEĞİŞİKLİK 
Konyaspor'a konuk olan Galatasaray'da ise teknik direktör Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında karşılaştıkları Çaykur Rizespor maçının ilk 11'ine göre kadroda 8 değişiklik yaptı. Terim, Çaykur Rizespor karşısında forma giyen Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Marcao, Linnes, Taylan Antalyalı, Belhanda, Sekidika ve Adem Büyük'ün yerine, Muslera, Mariano, Seri, Falcao, Donk, Emre Akbaba, Saracchi, Feghouli'ye kadroda görev verdi.
KONYASPOR'DA 2 EKSİK
İttifak Holding Konyaspor'da sakatlığı bulunan Ferhat Öztorun ile MKE Ankaragücü maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Deni Milosevic, Galatasaray karşısında forma giymedi. Yeni trasfer Guilherme ise ilk kez kadroda yer aldı.
GALATASARAY'DA 3 EKSİK
Galatasaray'da sarı kart cezalısı Marcao ile sıtma tedavisi süren Henry Onyekuru bu maçta görev almadı. Sakatlık sonrası çalışmaları devam eden Rumen golcü Florin Andone de maçın kadrosunda yer almadı.
GALATASARAY'DA 3 OYUNCU KART SINIRINDASarı-kırmızılı ekipte, Konyaspor maçı öncesinde 2 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Mücadeleye 11´de başlayan Lemina ile maç kadrosunda yer alan Younes Belhande ve Adem Büyük, Konyaspor karşısında sarı kar görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak Hes Kablı Kayserispor karşısında forma giyemeyecek.
TARAFTARLARDAN KİTAP KAMPANYASINA DESTEK
Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ), İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Konyaspor iş birliği ile gerçekleştirilen "1 Maç Binlerce Kitap On Binlerce Öğrenci" projesi kapsamında taraftarların stada getirdiği kitaplar yetkililer tarafından toplandı. Toplanan kitaplar belirlenen bölgelerdeki okullarda öğrenim gören yaklaşık 3 bin öğrenciye ulaştıracak. Proje sonucunda oluşturulacak kütüphanelere Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan askerlerimizin isimlerinin verilmesini bekleniyor.
KARŞILAŞMAYA MAÇA YOĞUN İLGİ
İttifak Holding Konyaspor Galatasaray arasında oynanan maça her iki takım taraftarları da yoğun ilgi gösterdi. Taraftarlar tribünlerde kendilerine ayrılan bölümleri doldururken, maç öncesi ısınmak için sahaya çıkan oyuncuları da tribünlere çağırarak alkışladı. 
DEPREMDE HAYATINI KAYBEDENLER UNUTULMADI
Elazığ ve Malatya'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle maç öncesinde depremde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Taraftarlar maç öncesi "Geçmiş olsun Elazığ. Elazığ üşüme Konya seninle" tezahüratları yaptı. İttifak Holding Konyaspor, "Geçmiş olsun Elazığ-Malatya", Galatasaray ise "Geçmiş olsun Elazığ-Malatya yanındayız'' pankartıyla sahaya çıktı.

KONYA

26 Ocak 2020 Pazar

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