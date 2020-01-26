Süper Lig: Konyaspor: 0 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)

Süper Lig’in 19. haftasında Konyaspor, Galatasaray’ı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı sarıkırmızılı ekibin 20'lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Ömer Ali Şahiner’in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Hadziahmetovic'in şutunu kaleci Muslera köşeden çıkardı.

13. dakikada ceza sahası yakın bir noktada topla buluşan Feghouli’nin yerden şutu kaleci Serkan’da kaldı.

16. dakikada sol kanattan Ömer Bayram’ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Falcao’nun kafa vuruşunu kaleci Serkan kontrol etti.

26. dakikada Emre’nin pasında sol kanattan ceza sahasına giren Ömer Bayram’ın ortasında penaltı noktası gerisinden Falcao’nun şutu ağlarla buluştu. 01

39. dakikada sol kanattan Saracchi’nin ortasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Emre Akbaba’nın yerden şutu filelere gitti. 02



Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Koray Gençerler xx, Bahattin Duran xx, Volkan Narinç xx

Konyaspor: Serkan Kırıntılı x, Selim Ay x, Marin Anicic x, Skubic x, Alper Uludağ x, Jevtovic x, Jens Jonsson x, Hadziahmetovic x, Daci x, Ömer Ali Şahiner x, Thuram x

Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Mücahit Atalay, Guilherme, Ali Turan, Uğur Demirok, Volkan Fındıklı, Hurtado, Shengelia, Miya, Bajic

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Galatasaray: Muslera xx, Mariano xx, Donk xx, Ahmet Çalık xx, Saracchi xxx, Lemina xx, Seri xx, Feghouli xxx, Ömer Bayram xxx, Emre Akbaba xxx, Falcao xxx

Yedekler: Okan Koçuk, Şener, Martin Linnes, Emin Bayram, Işık Kaan Arslan, Belhanda, Sekidika, Selçuk İnan, Taylan Antalyalı, Adem Büyük

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Falcao (dk. 26), Emre Akbaba (dk. 39) (Galatasaray)

Sarı kart: Feghouli (Galatasaray)

KONYA 26 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:28

GÜNEŞ 07:52

ÖĞLE 13:07

İKİNDİ 15:49

AKŞAM 18:12

YATSI 19:31

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