Fatih Terim: Galatasaray böyle devam ettiği sürece her şey kapanır

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Konyaspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında başkan Mustafa Cengiz'in hafta ortasında yaptığı açıklamalarla ilgili, "Cuma günü saat 19.05'te ben gerekli cevabı attığım mesajla verdim. Benim için konu orada kapanmıştır, bitmiştir" dedi.

Süper Lig'in 19'uncu haftasında Galatasaray deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 3-0 mağlup etti. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, karşılaşmanın ardından basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan depremde hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Fatih Terim, "Yaralılara acil şifalar diliyorum. Kurtarılmayı bekleyen insanlarımızın bir anca önce kurtarılmasını ümit ediyorum. Allah bir daha göstermesin. Yarın da AFAD ile görüşerek oyuncularımla birlikte yapabileceğimiz yardımları organize etmeyi düşünüyorum. Allah ülkemize bir daha böyle bir şey vermesin" diye konuştu.

"TÜM OYUNCULARI KUTLUYORUM"

Mücadeleden dolayı oyuncularını kutlayan tecrübeli teknik adam, "'Bugün gerek oyun, gerek mücadele, istek ve arzu olarak sahada istenilenin tamamını yapan bir Galatasaray vardı. Bundan dolayı tüm oyuncuları kutluyorum. Önemli bir 3 puan. Konyaspor'u Konya'da yenmek çok kolay değil" şeklinde konuştu.

"BENİM İÇİN KONU ORADA KAPANMIŞTIR"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in hafta ortasında yaptığı açıklamaların hatırlatılması üzerine konuşan Fatih Terim, "50 seneye yakın Galatasaray'a emek veren, 50 seneyi aşkındır Galatasaray'a gönül veren Galatasaraylı birisinden bahsediyoruz. Cuma günü saat 19.05'te attığım mesajla gerekli cevabı verdim. Benim için konu orada kapanmıştır. Benin içim konu orada bitmiştir" ifadelerini kullandı.

''GALATASARAY BÖYLE DEVAM ETTİĞİ SÜRECE HER ŞEY KAPANIR"

Lider Demir Grup Sivasspor ile aralarında olan puan farkı sorulan Fatih Terim şu ifadeleri kullandı: "Galatasaray böyle devam ettiği sürece her şey kapanır. Benim buradaki en önemli düşüncem vazgeçmek taraftarı olan biri değilim, vazgeçmeyeceğim. Sonucu saygıyla karşılarım. Her hafta bir rakibimize yanaşıyoruz veya onun önüne geçiyoruz. Kolay da değil. Burada önemli olan hiçbir şeyden vazgeçmemek, ne isteklerimizin ne iddialarımızdan vazgeçmemiz. Açıkçası zevkli geçeceğini söylemiştim. Burada sadece 3 büyüklerin zamanla kötü oynaması değil, Anadolu takımlarının bir başkaldırısı ve onların iyi oynaması da söz konusu. Dolayısıyla zor geçecek."

Fatih Terim son olarak transfer konusuyla ilgili ise şöyle konuştu: "Son 3-4 gün hareketli geçecek. Biz de bu hareketliğe bakarak uygun olacaksa alırız. Takımdan gidecekler de olacak."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Fatih Terim'in açıklamaları



