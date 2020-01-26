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Aykut Kocaman: “Bu işgüzarlığı anlamak mümkün değil”

İHA

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Galatasaraylı oyuncuların maçı hak ettiğini ancak hakemlerin işgüzarca davrandığını söyledi.
Süper Lig’in 19. haftasında sahasında Galatasaray’a 30 mağlup olan Konyaspor’da Teknik Direktör Aykut Kocaman, maç sonu düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Sahaya çıkarken iki takımın da galibiyete çok fazla ihtiyacı olduğunu söyleyen Kocaman, “Bizim aşağıdan kurtulma ve bence daha önemlisi uzun zamandır içeride maç kazanamıyoruz. Şu andaki pozisyonumuzun ana nedenlerinden birisi gibi gözüküyor. Taraftarla takım arasındaki bağ kurmak için maç kazanmak lazım. Bunu halledebilmek için çok fazlasına ihtiyacımız vardı. Galatasaray da şampiyonluk yarışından çok uzaklaştılar ve bu son maç gibi gözüküyordu. Deplasman problemleri vardı. Bizim iç saha, Galatasaray’ın deplasman problemleri var gibi gözüküyordu. Dolayısıyla Galatasaray’da yüksek bir enerjiyle maça başlayacaktı, o çok net bir şekilde gözüküyordu. Özellikle ana stratejimiz rakibimizin belki de şampiyonluk hevesiyle çıktığı sezondaki belki de son maç olabilecek bir maç olması itibariyle, ikincisi genel oyun genel oyun tarzları nedeniyle özellikle 2530 dakikayı yüksek enerjiyle, becerili ve çabuk ayaklı oyuncularıyla topu rakip kaleye hızlı getirdikleri, baskıyla çok sonuç almaya çalıştıkları ve sezonun ikinci yarısında da bunu becerdikleri bir dönem olarak gözüküyordu ki sonrasındaki bölümde de açıkçası oyun kontrolünü biraz yorgunluk diyebiliriz ya da başka nedenlerle, oyun kontrolünü kaçırdıkları, sahada genişledikleri görülüyordu. Bu nedenle özellikle maçın ilk yarım saatlik bölümü nispeten topun biraz daha rakipte olması bizim de tercihimizdi. Savunma arkasına girememeleri, topu ve özellikle hücumcularını biraz daha önde karşılamak bizim temel anlayışımızdı. Aslında bakıldığı zaman golün olduğu dakikaya kadar olan bölümde son derece doğru gitti. Uzaktan birkaç tane şut, bir tane de kornerden gelen top dışında ceza sahası içine yaklaştırmadık rakibimizi. Tam oyunun kontrolünü artık yavaş yavaş ele alma çabamızın da başladığı zamanlarda ayağımızdaki topu rakibe kaptırıp hiç de sürpriz olmayan beklendik bir durumla karşılaştık ve bu pozisyon golle sonuçlandı. Ondan sonraki süreç yine oyuna tutunmaya çalıştık” şeklinde konuştu.

“Bu işgüzarlığı anlamak mümkün değil”
Maçın hakemlerini de değerlendiren Kocaman, “Bizim çok ihtiyacımız var. Bu bir gerçek. Diğer taraftan da rakibimizin de çok ihtiyacı var. Ancak maçı yöneten hakem yön belirlemişti zaten maçtan evvel ama maçın içindeki kararlarında çok keskin bir şey olmadı. Ancak son uygulanan kurallarla bu VAR’ın da devreye girmesiyle bariz olan ofsaytlarda, çok net olan ofsaytlarda dahil pozisyon bırakılıyor, sonra sonuçlandıktan sonra hakemler bayrağını kaldırıyor ve ona göre karar veriliyor. Daci’nin pozisyonu, kaleciyle karşı karşıya kalabileceği bir pozisyon, ofsayt var mı, yok mu belli değil, bırak atak devam etsin yani. Hakem niye işgüzarlık yapıyor? Bunu anlamak mümkün değil. Oyunun bütününe bakıldığı zaman Galatasaray zaten galibiyeti hak etti. Derdim Galatasaraylı oyuncuların derdiyle değil. Ancak bu işgüzarlığı anlamak mümkün değil. Bırak devam etsin, belki ofsayt değildi. Belki o pozisyonla beraberliği sağlayacaktık. Maçın bütün gidişatını değiştirebilecek bir pozisyondu. Ama ülkemizin gerçekleri bu. İhtiyaç sahibi güçlüyse ona da ufak tefek yardımlar oluyor bu tip durumlarda. İkinci yarıda bizi sahada tutacak tek şey vardı; golü bulabilmek. Bunun için çok çaba gösterdi oyuncular. O konuda söylenebilecek hiçbir şey yok. İkinci yarıda maçı tamamen Galatasaray sahasına doğru itmeyi başardık. Ceza sahası ve çevresinden şutlarla Muslera’yı rahatsız edecek pozisyonlar yakaladık. Ancak Muslera her zaman olduğu gibi doğru zamandaki doğru hamleleriyle, bizim de tabii çok kuvvetli olmayan vuruşlarımızla beraber bizi oyunda tutacak o golü bulmamızı engelledi” ifadelerini kullandı.

KONYA

26 Ocak 2020 Pazar

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