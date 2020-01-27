Başkan Altay deprem bölgesini ziyaret etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Altay deprem bölgesini ziyaret etti

İHA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 6.8 şiddetinde deprem yaşayan Elazığ'da çalışmalara katılan ekipleri ziyaret ederek Elazığ halkına Konya'nın geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başkan Altay deprem bölgesini ziyaret etti

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 6.8 şiddetinde deprem yaşayan Elazığ’da çalışmalara katılan ekipleri ziyaret ederek Elazığ halkına Konya’nın geçmiş olsun dileklerini iletti.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, depremin yaşandığı Elazığ’da incelemelerde bulundu. Arama kurtarma çalışmalarına katılan ekipleri ziyaret eden Başkan Altay, Elazığ halkına geçmiş olsun dileklerini iletti. Deprem bölgesinde çalışmalarını sürdüren Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile birlikte depremden zarar gören alanlarda incelemeler yapan Başkan Altay; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da ile de görüşerek ilk andan itibaren çalışmaları yerinde takip eden bakanlara teşekkür etti. AFAD, Kızılay, UMKE ekipleri ile Konya’dan gelen yardımları dağıtan ekipleri ve depremden zarar gören aileleri ziyaret eden Başkan Altay, “Devletimiz çok güçlüdür, tüm imkanlarıyla burada. Hem Konyalıların hem tüm Türkiye’nin duaları, destekleri sizlerle. Yaralar en kısa zamanda sarılacaktır. Bizler de üzerimize düşeni sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz. Elazığ ve Malatya halkına geçmiş olsun” dedi.
Bölgede bulunan Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile birlikte çalışmalara katılan ekiplere teşekkür eden Başkan Altay, Elazığ Valisi Oktay Kaldırım’ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile de görüşen Başkan Altay, depremde hayatını kaybeden Sakine Düşmez’in cenaze namazını da kılarak yakınlarına başsağlığı diledi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kıldırdığı cenaze namazına; Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum, son Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile Elazığ halkı katıldı.

KONYA

27 Ocak 2020 Pazartesi

  • İMSAK 06:28
  • GÜNEŞ 07:52
  • ÖĞLE 13:08
  • İKİNDİ 15:50
  • AKŞAM 18:13
  • YATSI 19:32
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Jandarma’dan kaçak akaryakıt operasyonu
YEREL HABERLER Jandarma’dan kaçak akaryakıt operasyonu
Aykut Kocaman: Bizim tarafımızda sıkıntılar olduğu gerçek
YEREL HABERLER Aykut Kocaman: Bizim tarafımızda sıkıntılar olduğu ...
Aykut Kocaman: “Bu işgüzarlığı anlamak mümkün değil”
YEREL HABERLER Aykut Kocaman: “Bu işgüzarlığı anlamak mümkün değil”
Fatih Terim: Galatasaray böyle devam ettiği sürece her şey kapanır
YEREL HABERLER Fatih Terim: Galatasaray böyle devam ettiği sürece ...
Fatih Terim: “Önemli bir üç puan aldık”
YEREL HABERLER Fatih Terim: “Önemli bir üç puan aldık”
İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray: 0-3
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray: 0-3
Süper Lig: Konyaspor: 0 - Galatasaray: 3 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Konyaspor: 0 - Galatasaray: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Konyaspor: 0 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Konyaspor: 0 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)
İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray maçından notlar
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray maçından ...
Süper Lig: Konyaspor: 0 - Galatasaray: 0 (Maç devam ediyor)
YEREL HABERLER Süper Lig: Konyaspor: 0 - Galatasaray: 0 (Maç devam ...
Vertigo teşhisi koyulan Çinli turistin, Konya'daki tedavisi sürüyor
YEREL HABERLER Vertigo teşhisi koyulan Çinli turistin, Konya'daki ...
Çöpte bir kısmı yanmış köpek ölüsü bulundu
YEREL HABERLER Çöpte bir kısmı yanmış köpek ölüsü bulundu
Konya ve Afyonkarahisar arasında 'domuz eti' tartışması
YEREL HABERLER Konya ve Afyonkarahisar arasında 'domuz eti' ...
Konya'da evde yangın; yaşlı çift ve kızları öldü (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Konya'da evde yangın; yaşlı çift ve kızları öldü (2)- ...
Konya'daki yangında 3'üncü cenazeye de ulaşıldı
YEREL HABERLER Konya'daki yangında 3'üncü cenazeye de ulaşıldı
Buz tutan havuzda kuğuların yürüme mücadelesi renkli görüntüler oluşturdu
YEREL HABERLER Buz tutan havuzda kuğuların yürüme mücadelesi renkli ...
Konya’da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Konya’da uyuşturucu operasyonu
Akşehir Belediyesi Sıra Yarenleri sezonu açtı
YEREL HABERLER Akşehir Belediyesi Sıra Yarenleri sezonu açtı
Konya'da tek katlı evde yangın; karı koca ve kızları öldü
YEREL HABERLER Konya'da tek katlı evde yangın; karı koca ve kızları ...
Konya'da yangın faciası: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Konya'da yangın faciası: Aynı aileden 3 kişi hayatını ...
Mustafa Armağan büyük Sultan Abdülhamit’i anlattı
YEREL HABERLER Mustafa Armağan büyük Sultan Abdülhamit’i anlattı
Belediye Başkanını öldüren sanığa, ağırlaştırılmış müebbet istemi
YEREL HABERLER Belediye Başkanını öldüren sanığa, ağırlaştırılmış ...
KOMÜT Başkanı Bulut: "Deprem kentsel dönüşümün önemini bir kez daha ortaya çıkarmıştır"
YEREL HABERLER KOMÜT Başkanı Bulut: "Deprem kentsel dönüşümün ...
Karatay’da tek hedef kaliteli hizmet ve güçlü iletişim
YEREL HABERLER Karatay’da tek hedef kaliteli hizmet ve güçlü ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X