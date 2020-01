Selçuklu’da yarıyıl tatilinde çocuklar kütüphanelere akın etti

Türkiye’de en çok kütüphane sayısı ve kitap okuru ile öne çıkan Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesine ait kütüphanelerde öğrenciler yarıyıl tatillerini en iyi şekilde değerlendiriyor.

Selçuklu Belediyesi, kütüphanecilik faaliyetlerinde sürekli yeni yayınlar ve güncel kitaplarla hizmet standardını üst seviyede tutarak yıl boyunca olduğu gibi tatil döneminde de kitap okumak, araştırma yapmak ve ders çalışmak isteyenlerin vazgeçilmez adresi olmaya devam ediyor. Selçuklu Belediyesi kitap dostları için ilçenin farklı bölgelerine kazandırdığı kütüphaneler vasıtasıyla her geçen gün yeni kitap dostlarına ulaşıyor. Yıl boyunca olduğu gibi tatil dönemlerinde de kitap okumak isteyenlerin vazgeçilmez adresi olan belediye bünyesinde faaliyet gösteren kütüphanelerde günlük 2 bin kitap değişimi yapılıyor. Selçuklu’da 78 kütüphanede 430 bin kitap sayısı ile okurlara hizmet sunuluyor. 141 bin üyesi bulunan kütüphanelerde, okuma salonu, ücretsiz internet hizmeti ve ödünç kitap alma hizmeti sunulurken kütüphanelerden günlük ortalama 8 bin kişi faydalanıyor.



"Yarıyıl tatilleri kitap dostları için en iyi dönem"

Yarıyıl tatilinin kitap okumak adına ayrı bir fırsat olduğuna vurgu yapan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Amacımız öğrencilerimizin ve Selçuklu’da yaşayan halkımızın kendisine en yakın mekanlarda kitaba ulaşmasını sağlamak ve kütüphanelerimizi sürekli güncelleyerek süreli yayınları takip ederek onların bilgiye ulaşımını kolaylaştırmak. Ülkemizde kitap okuma alışkanlığını geliştirmek için çocuklarımızın ve gençlerimizin kitaplarla tanıştırılması ve onlara bu alışkanlığın kazandırılması gerekiyor. Kütüphanelerimiz tatil döneminde de hemşehrilerimize hizmet etmeye devam ediyor. Yarıyıl tatilleri kitap dostları için en iyi dönem. Kütüphanelerimizin hepsinde internet bağlantılı bilgisayarlarımız bulunuyor. Başta öğrenciler olmak üzere tüm kitapseverleri inceleme ve araştırmalarına olanak sağlayan bu hizmetlerimizden faydalanmaya davet ediyorum" dedi.



"430 bin kitapla hizmet veriyoruz"

Kütüphanelerin bilim, kültür, sanat, edebiyat ve tarih gibi alanlarda bir milletin hafızasını oluşturduğuna dikkat çeken Başkan Pekyatırmacı, kütüphanelerin geçmişi geleceğe taşıyan en önemli yapılar olduğunu söyledi. Eğitime olan desteklerinin her alanda artarak devam ettiğini kaydeden Başkan Pekyatırmacı, "İlçemizde kütüphanelerimizden istifade eden güzel bir okur kitlesi var. Bu bağlamda öğrencilerimiz de kütüphanelerimizden dolu dolu istifade ediyorlar. Belediyemiz öncülüğünde başta okullarımızda olmak üzere yeni ihtiyaç olan yerlere kütüphane kuruyoruz. Şu an kütüphanelerimizde 140 binin üzerinde üye sayımız mevcut ve toplamda 430 bin kitapla hizmet veriyoruz. Kütüphanelerimizde günlük ortalama 2 bin kitap değişimi yapılmaktadır" şeklinde konuştu.



"Hemşehrilerimizin kitaba ulaşması için kütüphanelerimizi yaygınlaştırdık"

İletişim araçlarındaki değişim ve ilerlemelere rağmen kitapların insan yaşamındaki önemini koruduğunu ifade eden Başkan Pekyatırmacı, çocuklara küçük yaştan itibaren en güzel tutku olan okuma alışkanlığının kazandırılmasında kütüphanelerin ayrı bir önemi bulunduğunu dile getirerek, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın kitap dostu olmaları için önemli sorumluluklar taşıyoruz. Selçuklu'da her yaştan öğrencilerimizin ve hemşehrilerimizin kitaba ulaşması için kütüphanelerimizi yaygınlaştırdık. Bu çerçevede çok güzel bir noktaya geldik. Biliyoruz ki geleceğin büyük ve güçlü Türkiye'si ancak eğitimli, donanımlı ve okuyan bir nesilden geçiyor" ifadelerini kullandı.



"Nitelikli bir projedir"

Türkiye'nin en nitelikli çocuk kütüphanesini, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve KOP İdaresi Başkanlığı ile birlikte yürütülen proje kapsamında faaliyete sunduklarını dile getiren Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, sosyal gelişim merkezi niteliğinde fonksiyonlara sahip olan çocuk kütüphanesinin donanım ve işlevleriyle bir kütüphanenin ötesinde tasarımı bulunduğunu belirtti. Kütüphanenin çocukların bilgi, kültür, eğlenme ve ruhsal gelişimlerini olumlu etkileyecek, becerilerini artıracak kapasitede olduğunu ifade eden Başkan Pekyatırmacı, "Çocuk kütüphanemiz 410 yaş grubu çocuklar için gerçekleştirilen kendi yaş gruplarına uygun arkadaş ortamlarının sağlandığı nitelikli bir projedir. Çocuklarımızın küçük yaşta kütüphane ve kitapla tanışmasını sağlamaya yönelik mekanlar oluşturulmuştur. Çocuk Kütüphanesi kapsamında; geleneksel Türk oyunları, bireysel okuma alanları, drama, resim, müzik, boyama ve masal anlatıcılığı etkinlikleri, yeteneklerine göre sanatsal eğitimler alabilecekleri, görme engellilerin elektronik ortamda ve canlı olarak masal dinleyebilecekleri bir mekan olarak planlanmıştır. Çocukların birlikte ve bireysel zeka oyun alanları planlanmış, kitap, dergi ve diğer basılı ve dijital yayınların temini sağlanmıştır" diye konuştu.

