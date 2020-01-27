KOMEK ve ASEM’e bir haftada 45 bin başvuru

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) ve Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri (ASEM) bahar dönemi kayıtları yoğun ilgi görüyor. 20 Ocak’ta başlayan kayıt başvuruları bir haftada 45 bine ulaşırken, yoğun talep üzerine ilave kurslar ve bazı branşlarda kontenjanlar açıldı.

KOMEK ile ASEM’in bahar dönem kayıtları devam ediyor. KOMEK ve ASEM’e yeni dönem kayıtlarının başladığı 20 Ocak’tan bu yana başvuru sayısı 45 bine ulaşırken yoğun ilgi üzerine hem spor hem de ücretsiz meslek dersleri için ilave kurslar ve bazı branşlarda kontenjanlar açıldı. Bugüne kadar 430 farklı branşta 810 bin kursiyerin istifade ettiği KOMEK ve ASEM’de, bu dönem Kur’anı Kerim (Elifba ve Tecvitli okuma), bilişim teknolojileri, gelenekli el sanatları, yabancı diller, giyim mefruşat, ney, bağlama, piyano gibi 320 farklı branşta Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalı kurslara başvuru alınıyor.



Yeni dönemde 17 farklı branş ilk kez açılıyor

KOMEK ve ASEM’de bu dönem mevcut branşlara ilave birçok farklı branşta kursiyerlere hizmet verilecek. İlk kez açılacak; Arapça konuşma kulübü, bilgisayar destekli 2 boyutlu çizim, Bootstrap ile (Responsive) duyarlı web tasarımı geliştirme ve uyum eğitimi, çelik yapı tasarımı geliştirme uyum eğitimi, çocuk beslenmesi, çocuk hakları ve mevzuatı, Farsça A2, işaret dili ile dini kavramlar öğreticiliği, kadın giysileri bilgisayarlı kalıp hazırlama, kanun, Kat'ı, kitap tahlili, Linux eğitimi, makinede maraş işi, retorik, web tabanlı içerik yönetim sistemleri, yabancılar için Türkçe B1, yapma çiçek yapımı (Porselen çamuru ile) kurslarının kayıtları da ilgi görüyor.



KOMEK ve ASEM’de son kayıt günü 2 Şubat

Havuz ve spor dışındaki bütün kursların ücretsiz olduğu KOMEK ve ASEM’de yeni dönem kayıtları 2 Şubat tarihine kadar www.konya.bel.tr ve www.komek.org.tr adreslerinden yapılacak.

KOMEK bünyesinde hizmet veren Hafızlık Sağlama Okulu Daru'l Huffaz ile Alaaddin KOMEK’te açılacak Genç Yazarlar Akademisi’ne de kayıtlar devam ediyor. KOMEK Kurs Merkezi olarak hizmet veren Ali Gav Medresesi’ndeki Daru’lHuffaz ile lise 9. ve 10. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenecek Genç Yazarlar Akademisi başvuruları www.komek.org.tr adresinden alınıyor.

KONYA 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:28

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