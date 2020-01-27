Konyaspor ara vermedi

Mavi Göl'ün hikayesi: Bilanço çok daha ağır olabilirdi

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-Süper Lig'in 19'uncu haftasında dün akşam sahasında Galatasaray'a 3-0'lık skorla mağlup olan İttifak Holding Konyaspor, 20'nci hafta maçında deplasmanda karşılaşacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Galatasaray maçında ilk 11´de forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaptı. Diğer oyuncular sahada koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenmanı 4´e 2 ve tempolu koşu çalışması ile sürdürdü. Antrenman 6´ya 6 çift kale maç ile sona erdi. Yarın dinlenecek olan yeşil beyazlılar Çarşamba günü yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürücek.



KONYA 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:28

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