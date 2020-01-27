Başkan Kılca: "Gün birlik olma günü"

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, Elazığ ve Malatya’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgede yaşayan Çölyak hastası vatandaşlara belediyenin ürettiği glutensiz ekmek gönderdi.

Elazığ ve Malatya’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye tek yürek oldu ve harekete geçen kurum ile kuruluşların yanı sıra belediyeler de afet bölgesine yardımda bulunmak için canla başla çalışıyor. Karatay Belediyesi de depremden etkilenen ve çok sayıda Çölyak hastası vatandaşların bulunduğu Elazığ’a glutensiz ekmek gönderdi. Glutensiz ekmekler, bölgedeki Çölyak dernekleriyle iletişime geçildikten hemen sonra yola çıktı.



“Gün birlik olma günüdür”

Konuyla ilgili açıklama yapan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Elazığ’da meydana gelen depremde ölenlere Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve ülkemize başsağlığı diledi ve yaralı vatandaşlara da acil şifalar temennisinde bulundu. Tüm Türkiye olarak depremle sarsıldıklarını ifade eden Başkan Hasan Kılca, “Öncelikle depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Karatay Belediyesi olarak biz de deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yaralarını sarmak neler yapabileceğimize dair tüm kurum ve kuruluşlarımızla her an iletişim halindeyiz. Onun haricinde deprem bölgesindeki Çölyak dernekleriyle görüştük ve Çölyak hastalarımızın uygun gıdaya erişmekte güçlük çektiğini öğrendik. Vakit kaybetmeden gerekli çalışmayı başlattık ve glutensiz ekmeklerimizi deprem bölgesine doğru yola çıkardık. Talep olması halinde desteğimizi sürdüreceğiz. Hastalarımıza şifa olsun inşallah. Böyle günlerde birlik ve beraberliğimizi göstermeliyiz. Çünkü gün birlik olma günüdür. Konya olarak ülke olarak gözümüz kulağımız Elazığ ve Malatya bölgesinden gelecek güzel haberlerde. Tekrar milletimizin başı sağ olsun, hepimize geçmiş olsun” dedi.

KONYA 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:28

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