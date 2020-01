Başkan Kavuş'tan Konya’da bulunan Elazığ ve Malatya derneklerine ziyaret

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 24 Ocak akşamı Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem dolayısıyla Elazığlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği ile Malatyalılar Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği’ne taziye ve geçmiş olsun ziyaretlerinde bulundu.

Üzücü bir sebepten dolayı ziyaret etmiş olmaktan duyduğu rahatsızlığı dile getiren Başkan Kavuş, “Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, geride kalanlara başsağlığı ve yaralılara da acil şifa diliyorum. Depremin ilk anından itibaren devletimiz oradaydı. Devletimizin ve milletimizin büyüklüğünü bu elim vakada bir kez daha gördük. Deprem sonrasında tüm Türkiye gibi biz de üzerimize düşeni en iyi şekilde yapmaya çalıştık. Ekiplerimiz ve araçlarımız olay yerinde. Destek konusunda mahallelerimizin ve muhtarlarımızın girişimleri oldu. Ağır bir imtihandı ama bu felaket milletimizin birlik ve beraberliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Allah ne şehirlerimize ne de insanlarımıza böyle bir felaketi bir kez daha yaşatmasın” diye konuştu.



“Acınızı en derin duygularımızla paylaşıyoruz”

Elazığlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ömer Özler ise Elazığ ile her an iletişim halinde olduklarını belirterek, “Son görüştüğümüzde şehrin girişinde 20 kilometrelik bir yardım kuyruğu var dediler. Bu çok zor bir sınavı başarıyla atlattığımızın bir işareti. Tüm Türkiye bu acıyı ruhen hep birlikte yaşadı. Yaşananlar düşünüldüğünde ‘Allah bizi çok büyük bir felaketten korudu’ diye düşünüyoruz. İnşallah en kısa zamanda atlatırız. Bu ince ziyaretiniz için sizlere teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Kavuş ve beraberindekilerin diğer durağı ise Konya Malatyalılar Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği oldu. Başkan Kavuş burada da Başkan Recep Özgül ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı. Bölge insanının ve tüm Türkiye’nin acılarını paylaşmak üzere bu ziyareti gerçekleştirdiğini ifade eden Başkan Kavuş, “Kayıplar hepimizin kaybı. Sizin üzüntünüz bizim üzüntümüz oldu. Depremde vefat edenlere Allah’tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı ve yaralılara da acil şifalar diliyorum. Allah devletimize zeval vermesin. Devletimizin ilk andan itibaren orada olması hepimize güven verdi. İhtiyaç duyulan her türlü personel, araç, gereç ve teçhizat çok kısa sürede deprem bölgesine ulaştırıldı. Arama ve kurtarma çalışmalarından yaralıların tedavisine, evleri yıkılan insanımızın sorunlarının çözümüne kadar tüm tedbirler anında alındı. Konya da derhal alarma geçildi ve yardım için seferber olundu. Dünya üzerinde örneğine az rastlanır bir birlik ve beraberlik örneği gösterilmiştir. Yaraların en kısa sürede sarılacağından kimsenin de şüphesi olmasın” şeklinde konuştu.

Konya Malatyalılar Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Recep Özgül de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, tüm Konya’nın Malatya ve Elazığ için seferber olmasından da mutluluk duyduklarını kaydetti.

Ziyaretlere Başkan Kavuş’un yanısıra, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular da eşlik etti.

