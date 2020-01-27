Ereğli Belediyesinden çocuklar için etkinlik

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında çocuklar sinemaya götürüldü.

Ereğli Belediyesi, sosyal, kültürel ve birçok alanda kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla 70’e yakın çocuğu sinemaya götürdü. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu’nun talimatları üzerine çocuklara sinema kültürünü aşılamak ve onları sosyal yaşama adapte etmek amacıyla yürütülen bu hizmet, çocuklar ve aileleri tarafından takdirle karşılandı. 27 Aralık’ta vizyona giren Rafadan Tayfa Göbeklitepe adlı filme giden çocuklar ve aileleri etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Oprukçu’ya bu hizmetinden dolayı teşekkürlerini iletti.

KONYA 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:28

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