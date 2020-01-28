Konya'da 4. Ulusal Bilim Kampı yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’ne bağlı özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları arasında düzenlenen 4. Ulusal Bilim Kampı Konya’da gerçekleştirilecek.

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) iş birliğinde ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenecek kampta, 81 ilden gelecek öğrenciler çeşitli bilimsel alanlarda eğitim alarak yeteneklerini sergileyecek.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nün Ulusal Bilim Kamplarının dördüncüsünün 1114 Şubat arasında Konya’da düzenleneceğini belirterek, kampa Türkiye genelindeki özel program ve proje okullarının katılacağını söyledi.



Öğrenciler bilimsel çalışmalara teşvik ediliyor

Kampa katılacak öğrencilerin Mikro ve Nanoteknoloji, İleri Robotik Sistemler ve Mekatronik, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Yenilikçi Gıda İşleme Teknolojileri ve Gıda Biyoteknolojisi, Eğitimde Dijitalleşme konularında eğitimler alarak yeteneklerini sergileyeceğini kaydeden Başkan Altay, projeyle öğrencilerin gözlem, keşif, sorgulama, problem çözme ve model oluşturma becerilerinin geliştirilmesinin ve bilimsel çalışmalara teşvik edilmelerinin amaçlandığını ifade etti. Eğitim sonrasında öğrencilerin hazırlayacağı projelerin ‘Bilim Kampı Değerlendirme Kurulu’ tarafından değerlendirilerek her konu başlığında dereceye giren okulların ödül ve sergi törenine davet edileceğini belirten Başkan Altay, Konya olarak bu önemli organizasyona ev sahipliği yapacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.



Dereceye giren okullar ödüllendirilecek

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi işbirliğinde, Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenecek kamp Meram Fen Lisesinin koordinesinde gerçekleştirilecek. 4. Ulusal Bilim Kampı’nın eğitim aşaması 1114 Şubat, sergi ve ödül töreni aşaması da 13 Haziran tarihleri arasında yapılacak. 3 Haziran’da Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek törende dereceye giren okullara toplam 50 bin lira ödül dağıtılacak.

KONYA 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:27

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