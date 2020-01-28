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Selçuklu Belediyesinden Elazığ ve Malatya’ya yardım eli

İHA

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, Elazığ ve Malatya'da deprem bölgelerine yardım elini uzattı.

Selçuklu Belediyesinden Elazığ ve Malatya’ya yardım eli

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, Elazığ ve Malatya’da deprem bölgelerine yardım elini uzattı.
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ile birlikte Elazığ ve Malatya’da yaşanan depremler nedeniyle bölgede ziyaretler gerçekleştirerek depremzedelerin acılarına ortak oldu. Tüm Türkiye’nin tek yürek olduğu deprem sonrasında yaralanan vatandaşlara geçmiş olsun ziyareti yapan Başkan Pekyatırmacı, hayatını kaybeden Sevim Canbaz ve Sena Karaman isimli vatandaşların da cenazelerine katıldı.

“Selçuklu Elazığ ve Malatya’nın yanında”
Elazığ ve Malatya’daki deprem haberini aldıkları andan itibaren gelişmeleri an be an yakından takip ettiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Elazığ ve Malatya’da yaşanan depremler ülkemizi ve milletimizi derinden sarsmıştır. Hayatını kaybeden 41 vatandaşımız tüm Türkiye’nin acı kaybıdır. Deprem sonrasında tüm Türkiye’nin tek yürek olarak Elazığ ve Malatya’yı sahiplenmesi tüm dünyaya örnek oldu. Bizler de deprem haberini alır almaz bütün dikkatimizi oraya yönelttik ve çok geçmeden bölgeye gittik. Elazığ ve Malatya’da gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde oradaki vatandaşlarımıza Selçuklu’nun selamlarını ve geçmiş olsun dileklerini ilettik. Deprem bölgesinde çalışan Kızılay, AFAD ve UMKE ekiplerinin çalışmalarına şahitlik ederek onlara kolaylıklar diledik. Depremde hayatını kaybeden Sevim Canbaz ve Sena Karaman isimli vatandaşlarımızın da cenazelerine katılarak onları ebediyete uğurladık. Bu vesileyle depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına da sabırlar diliyorum” dedi.

“Depremzede kardeşlerimize yardımda bulunmak millet olarak hepimizin boynunun borcudur”
Elazığ ve Malatya’nın depremin etkisini tüm Türkiye’nin desteğiyle kısa sürede atlatacağına inandıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Tüm ülkemizin tek yürek olarak refleks gösterdiği ve yardımların bir anda bölgeye ulaştırıldığına tanık olduk. Biz de Selçuklu Belediyesi olarak depremin olduğu gün Kızılay ile temasa geçerek gerekli yardım malzemelerini gönderdik. Bundan sonraki süreçte de Selçuklu Belediyesi ve tüm Selçuklu’daki hemşehrilerimiz Elazığ ve Malatya’daki vatandaşlarımızın yanındayız” şeklinde konuştu.

KONYA

28 Ocak 2020 Salı

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