Rektörler Buluşması Selçuk’ta yapıldı

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Konya'daki üniversitelerin rektörlerinin her ay bir araya geldiği istişare toplantısı, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin ev sahipliğinde gerçekleştirildi

Selçuk Üniversitesi Keykubat Köşkü’nde düzenlenen istişare toplantısına; Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş ve Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik katıldı.

Gerçekleşen toplantıda üniversitelerde yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verildi ve bundan sonraki süreçte ortaklaşa yürütülecek projeler ve çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

KONYA 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:27

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