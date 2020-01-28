Eşinin parmağındaki yüzüğü, depremzedelere yardım için bağışladı

KONYA'da yaşayan Yunus Yıldız (79), Elazığ ve Malatyada meydana gelen depremzedelere bir nebze katkıda bulunmak için eşi Fatma Yıldız''ın (73) parmağındaki yüzüğü bağışladı.

Kadınhanı'da oturan Yunus Yıldız, eşi Fatma Yıldız ile Elazığ ve Malatya'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki depremzedelere yardım etmek istedi. Fatma Yıldız'ın parmağındaki yüzüğü bağışlamak isteyen çift, Kadınhanı Belediye Başkanı Mehmet Badem'in yanına gelip, yüzünü teslim etti. Yıldız, ''Orada o insan mağdur. Onları gördükçe bizim içimiz sızlıyor. Allah oradaki insanlara yardım etsin'' dedi. Yüzüğü teslim ettiği anda gazeteciler tarafından kemareya kaydedildiğini fark eden ve bu durumdan rahatsız olduğunu dile getiren Yıldız, ''Sağ elin verdiğini, sol elin görmeyecek'' dedi.

Belediye Başkanı Badem de ''Sizin yaptığımız örnek bir davranış. Sizin neslinizden, bizim nesile öğreteceğimiz en güzel örnek, bu davranıştır. Atalaramızın, devletimizin, milletimizin yanında olduğunu gösterecek örnek bir davranıştır'' dedi.



KONYA 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:27

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