Başkan Konuk: “Bir tesis yapıldı, Konya Şeker patates üretimini 10 yılda 3’e katladı”

2019 yılında üreticisine 2,54 milyar liranın üzerinde ürün bedeli ödemesi yapan Konya Şeker, yaptığı ilk yatırımlardan biri olan Seydibey Tarım Ürünleri İşleme Tesisi ile bu sene üreticiye 83 bin 669 ton sözleşmeli patates ürettirdi.

Konya Şeker ürettirdiği patates için bu sezon üreticiye yapacağı toplam 102 milyon 301 bin 83 liralık ödemeyi bugün üreticilerin hesaplarına yatıracağı 7,6 milyon lira ile tamamlayacak. Dondurulmuş parmak patates, patates kroketi, patates nişastası ve soğan halkası üretilen tesiste alımı yapılan soğan ile birlikte üreticiye yapılan tarımsal ürün bedeli ödemesi ise 107,8 milyon lirayı geçti.



“Üreticiye kazandırdığımız her tesis, samimiyetimizin ispatıdır”

Tarımsal üretimi büyütmenin ve sürdürmenin en etkili yönteminin üreticinin ürettiği ürünü satabileceği, üreticinin açığa ekim yapmasını önleyecek tarımsal sanayi tesislerinin inşası olduğunu vurgulayan Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, “Her yeni tarımsal sanayi tesisi üretici için ekonomik olarak üretebileceği bir ürün ve ilave gelir imkanıdır. Eğer bir tarımsal sanayi tesisi yapılmışsa o tesis işlediği ürün miktarından daha fazlasının üretilmesine vesile olur. Çünkü, kurulan her tesis alımını yaptığı her ürün gurubu için bölgede bir piyasanın oluşmasını sağlar. Yaptığı yüksek tonajlı alımlarla da ürün fiyatının üretici lehine dengede kalmasını sağlar. Bunun teorik bir doğrudan ibaret olmadığını, her yaptığımız tesiste bir kez daha ispatladık. Ham yağ Fabrikasını yaptık, Konya’nın üretimi 78 katına çıktı. Bizim alımını yaptığımız ayçiçeğinin 4 katı üretilmeye başlandı. Panagro’yu yaptık, hem büyükbaş sayısı, hem küçükbaş sayısı arttı, süt üretimi sıçrama şeklinde büyüdü. Keza, biz Seydibey Tesislerinin inşasına başladığımızda Konya’daki patates üretimi 220 bin ton civarındaydı, 2018 yılı rakamlarına göre 611 bin tonu geçti. 10 sene öncesine göre üretim artışı 3 katına yaklaştı. Üretimdeki artış başka gelişmeleri de tetikledi. Patates tohumu üretimi o gelişmenin ve üreticinin patates tarımını yapma arzusunun sonucudur. Tohumunu da artık kendisi üreten bölgemizde patates tarımının önü daha da açıktır. Biz hep şunu söyledik, bizim için fabrikalar araç, tarımsal üretimde artış ve sürdürülebilirlik amaçtır. Üreticiye kazandırdığımız her tesis, bu sözümüzdeki samimiyetimizin ispatıdır” dedi.



Konya Şeker’in yatırımlarıyla patates üretimi de arttı

Bölge üreticisi için önemli bir gelir kalemi haline gelen patates tarımının sürdürülebilirliğini sağlamak, bölge üreticisinin daha verimli ve kaliteli patates üreterek daha tohum tarlaya düşerken gelirini arttırmak için patates tohumluğu üretmek üzere 2013 yılında Doku Kültürü Laboratuvarı ve Seralarını da kuran Konya Şeker’in yaptığı bu yatırım da kısa sürede üretim rakamlarına yansıdı ve ülke ortalamasına göre Konya’da dekara alınan patates tonajda yüzde 25 daha fazla oldu. Patates tohumluğu üreterek bir yandan tohumluk ithalatı için yurt dışına ödenen milyonlarca dolar dövizden Türkiye’nin tasarruf etmesini sağlayan Konya Şeker, öte yandan da ürettiği sıfır jenerasyon genç tohumlarla üreticinin hastalıklardan ari ve birim alandan daha çok patates üretmesini sağladı. Konya Şeker’in Seydibey Tarım Ürünleri İşleme Entegre Tesisleri yatırımının bölgedeki patates üretimine etkisi TÜİK verilerine de yansıdı. Konya Şeker’in patates üretimini yaptırmadığı 2008 yılında Konya’da 53 bin hektar alanda 222 bin 75 ton patates üretilirken bu rakam 2018 istatistiklerinde yaklaşık 3 kat artarak 611 bin tonu geçti. TÜİK verilerine göre en çok patates üretilen 2’nci il haline gelen Konya’da 2018 yılında 611 bin 957 ton olarak gerçekleşirken, patates üretiminde ülkemizde birinci sırada yer alan Niğde’de 732 bin 188 ton patates üretildi. Niğde ve Konya’nın ardından 3’üncü sırada yer alan Afyonkarahisar’da 455 bin 352 ton, 4’üncü sıradaki Kayseri’de 385 bin 913 ton ve 5’inci sıradaki İzmir’de 330 bin 143 ton patates üretildi.



Konya Şeker’in hedefi dünyanın en büyük 5 gıda devinden birisi olmak

2000’li yıllara girerken üreticiden sadece şeker pancarı alabilen ve üreticisine ürün bedeli olarak sadece 50,8 milyon lira ödeyebilen Konya Şeker’in 2019’lu yılları kapatırken alımını yaptığı ürün sayısını 32’ye, ürün bedeli ödemesini de 2 milyar 547 milyona çıkardığını hatırlatan Başkan Recep Konuk, üretim hacmini de ürün sayısını da arttırma amacından taviz vermeden çalıştıklarını söyledi.

Konya Şeker’in hedefinin dünyanın en büyük gıda devleri arasına girmek olduğunu anlatan Başkan Konuk şöyle konuştu:

“Bu iddianın arkasında sağlam bir dayanak var. Bu toprakların potansiyeli yani Konya Ovası’nın bereketi ve Konya çiftçisinin tarım sektöründeki mahareti. Elimizde dünyanın imrenerek baktığı bir ova ve o ovayı oya gibi işleyecek kabiliyete sahip üreticiler var. Bu sahip olduğumuz en büyük hazinedir. Eksiğimiz 510 yıl öncesine kadar neydi? Üretileni işleyecek, üretimi teşvik edecek, üreticiyi üretmeye sevk edecek üst yapı. Yani tarımsal ürünü işleyecek sanayi tesisleri. Onlar da hızla tamamlanıyor. O tesisler bugün için 45’e ulaştı. Yarın 145 olur, 245 olur, bir tesis elimizde iken çiftçiye yapılan ödeme nasıl milyon mertebesinden milyar seviyesine çıktıysa önce on milyarlara sonra onları da katlayan mertebelere ulaşır. Bu toprakların o potansiyeli var mı, var. Üretici daha çok üretmek istiyor mu, istiyor. Üreticinin daha çok üretmesine imkan sağlayacak bir irade mevcut mu? O da bizde var ve İnşallah Konya Ovası daha çok üretecek, ürettiğini bu topraklarda işleyecek tesislere de sahip. Konya Şeker’in anayasasının değişmez maddesi üreticiye hep destek, tam destektir. Bizim varlık nedenimiz, tüketicidir. Çiftçi eskiden sadece pancar parası beklerdi ama bugün Konya Şeker yaptığı yatırımlarla pancar parasının yanına süt, besi, yağlık ayçiçeği, fındık, mısır, patates, buğday, Antep fıstığı, soğan, yonca, sap balyası, üzüm, mısır silajı, havuç, elma, fasulye, nar, kırmızı mercimek, nohut, yeşil mercimek, tritikale, yağlık kanola, arpa, kavun, barbunya, bezelye, fiğ, karpuz, yem bezelyesi ve yulaf olmak üzere 32 kalem ürünün parasını da ekledi. Yeterli mi? Yetmez. Bunların yanına yenilerini de ekleyeceğiz, hacmi de büyüteceğiz, dekara verimi de arttıracağız.”

KONYA 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:27

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