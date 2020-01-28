Uyuşturucu ile yakalanan şahıs gözaltına alındı

Mavi Göl'ün hikayesi: Bilanço çok daha ağır olabilirdi

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Konya’nın Akşehir ilçesinde uyuşturucu hap ile yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Konya’dan Akşehir’e gelen bir şahsın uyuşturucu hap bulundurduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Şahsı takibe alan polis ekipleri şüpheli Y.T.’yi (38) durdurup üstünde ve çantasında arama yaptı. Yapılan aramada 4 adet uyuşturucu hap ele geçiren polis, şahsı gözaltına aldı. Şahıs ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

KONYA 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:27

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