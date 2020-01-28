Üniversite öğrencilerinden sokak hayvanlarına “sıcak bir yuva” projesi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, üniversite öğrencileri sokak hayvanlarının kış koşullarından etkilenmemesi için kendi yaptıkları barınakları ilçenin çeşitli noktalarına yerleştirdi.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesinde öğrenim gören öğrenciler, sosyal sorumluluk dersi projesi çerçevesinde sokaklarda yaşam süren köpek ve kedilerin kış şartlarında üşümemesi için hazırladıkları ‘sıcak bir yuva’ adlı projeyi hayata geçirme kararı aldı. Proje kapsamında sokak hayvanları için geri dönüşüm malzemeleri, tahta ve değişik metaryellerden barınaklar hazırlayan öğrenciler, Beyşehir Belediyesinin de verdiği araç desteğiyle yuvaları ilçenin değişik noktalarına bıraktı. Öğrenciler, bıraktıkları barınakların yanına sokak hayvanları için yiyecek ve su da bıraktı.

Projede yer alan öğrenci Burak Şahin, okul olarak sosyal sorumluluk adına her yıl farklı bir projeye imza attıklarını belirterek, "Bu yıl da sokak hayvanlarımıza kış döneminde sahip çıkmak adına böyle bir etkinlik düzenledik. Sokakta yaşayan can dostlarımızın sıcak bir yuvaları olmasını istedik" dedi.

KONYA 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:27

GÜNEŞ 07:51

ÖĞLE 13:08

İKİNDİ 15:51

AKŞAM 18:14

YATSI 19:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.