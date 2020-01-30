Konyaspor, Robert Mak'ı renklerine bağladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

-İttifak Holding Konyaspor, Slovak oyuncu Robert Mak'ı sezon sonuna kadar renklerine bağladı.

Yeşil beyazlı takım, ara transfer döneminde Rusya´nın Zenit Kulübü'nde forma giyen ve hem saol hem de sağ kanatta oynayan 29 yaşındaki Robert Mak ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. Büyükşehir Belediye Stadyumu basın toplantı salonunda gerçekleşen imza törenine kulüp menajeri Seçkin Özdil ile yeni transfer Robert Mak katıldı. Mak, yeşilbeyazlı takımda 29 numaralı formayı giyerek sahaya çıkacak. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

İmza töreninden detaylar





KONYA 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:26

GÜNEŞ 07:50

ÖĞLE 13:08

İKİNDİ 15:53

AKŞAM 18:17

YATSI 19:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.