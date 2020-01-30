Selçuk’ta ‘Küresel Sağlık ve Yaşlılık Diplomasisi Çalıştayı’ yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Selçuk’ta ‘Küresel Sağlık ve Yaşlılık Diplomasisi Çalıştayı’ yapıldı

İHA

Selçuk Üniversitesi (SÜ) ev sahipliğinde ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 2030 doğrultusunda 'Küresel Sağlık ve Yaşlılık Diplomasisi Çalıştayı' gerçekleştirildi.

Selçuk’ta ‘Küresel Sağlık ve Yaşlılık Diplomasisi Çalıştayı’ yapıldı

Selçuk Üniversitesi (SÜ) ev sahipliğinde ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 2030 doğrultusunda ‘Küresel Sağlık ve Yaşlılık Diplomasisi Çalıştayı’ gerçekleştirildi.
Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat Köşkü VIP salonunda ve İbni Sina Enstitüsü iş birliğiyle gerçekleştirilen çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, birkaç hedefleri olduğunu ancak bu çalıştayı daha geniş hedefin tam da ortasına koyabileceklerini söyledi. Şu anda Türkiye’nin yoğun bir şekilde sağlık hizmeti sunumuyla ilgili süreçler yürüttüğünü ve bunu da sağlık turizmi adı altında kategorize ettiğini kaydeden Prof. Dr. Şahin şunları kaydetti:
“33 yıldır sağlık sisteminin içinde bir kişi olarak ve bununda neredeyse yarısı kadar yönetim kadrolarında görev alan biri olarak şu iki şeyi mutlulukla ifade edebiliyorum. Birincisi sağlık eğitiminde ülkemiz dünyayla kıyaslandığı zaman genel ortalama olarak çok iyi durumdayız. Gerçekten itibar edilen güvenilen sağlık çalışanları yetiştiriyoruz. İkincisi, sağlık hizmeti sunumunda dünyanın en iyi ilk 3 ülkesinden birisiyiz. Türkiye’nin ihraç edebileceği alanlardan birisi de sağlık hizmetinin verilmesi ve sağlık hizmetinin sunumudur. Tabii temel konumuz yaşlılık. Yaşlılığa bakarken benimde ailemden iki kişi Avrupa’da hayatını sürdürüyor. Dolayısıyla çok sayıda Müslüman Türk kimlikli insanlar, Avrupa’da kendi kültüründen çok farklı mahallerle de evler de yaşlandı. Belki komşuluk ilişkilerinin sıfırlandığı ortamda çan sesleriyle yaşamlarını sürdürdüler. Bu konuda bize çok sayıda talep geliyordu. Bu insanların kalıcı ya da geçici olarak rehabilite edilmeleri gerekiyordu. Amacımız; burada bu insanları tespit etmek ve değerlendirmek. Üniversitemizde; Yaşlı Engelli Bakım Merkezi KATUM gibi birçok üniversitemizin de buna benzer kuruluşlar var. Fakat Uluslararası alanda bir kuruluşa ihtiyaç duyuluyor. Çünkü bu tür uluslararası alandaki toplantılara paydaş olarak katılabilmemiz için uluslararası alanda olmamız gerekiyor” dedi.

“Bu çalıştaydan sonra elde edilecek verilerle adımlar atacağız”
Çalıştaydan sonra elde edilecek verilerle adım atacaklarını ifade eden Prof. Dr. Şahin, uygulayıcı olarak bu kararları işleyişe geçirmek istediklerini kaydetti. Son olarak da ‘17 Nisan Dünya Sağlık Günü Zirvesi’ni’ Konya’da geniş bir katılımla yapmak istediklerini belirten Prof. Dr. Şahin, “911 Nisan’da Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın himayelerinde Sosyal Politikalar Kurumu ile birlikte yürüttüğümüz ‘Türkiye’de Toplumsal Yapı ve Toplumsal Değişim Kongre’sini yapacağız. Uluslararası katılımcılar var. Allah bu çalışmaların sonunda bereketli ve toplum için faydalı kararlar almayı nasip etsin. Çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
İbni Sina Enstitüsü Başkanı Kemal Aydın, Konya’nın Selçuklu’da marka bir şehir olduğunu anlattı. Gençlikte İstanbul ise yaşlılık da Mevlana Diyarı Konya’nın önemli olduğunu aktaran Prof. Dr. Şahin, “Bugün siz kültür, medeniyet ve sağlık elçileri ile beraber ‘Küresel Sağlık ve Yaşlılık Diplomasisi Çalıştayı’ yaptık. Yaşlılık Diplomasisi nedir? Devletlerle beraber Sivil Toplum Kuruluşlarının da el ele vererek dünyanın sağlık meselelerini çözmek ve anlamaktır. Burada sadece diplomasisi de doktorlar değil, Tıp’ın dışındaki disiplinlere de çok ihtiyaç var. 2050 yılına gelindiğin de 2 milyar insan yaşlanacak. Birleşmiş Milletler düzeyinde düşündüğümüz zaman bugün bu 2 milyar insanın yaklaşık 2 milyar da çevresini etkileyecek. Bir o kadar da engelli vatandaşlarımız var. Yani 2050 yılında 5 milyar insan sosyal hizmetlere ve sağlığa ihtiyaç duyacaktır” şeklinde konuştu.
Küresel Sağlık ve Yaşlılık Diplomasisi Çalıştayı kapanış programında Uluslararası Gerontoloji ve Geriatri Enstitüsünün kurulması, her yaş dostu üniversite çalışmalarının başlatılması, İbnİ Sina evinin kurulması, Selçuklu sağlık şehrinin kurulması, Geriontoloji ve Geriatri Engelliler / Welness Sağlıklı Yaşam Merkezinin Kümelenmesi gibi tavsiye kararları alındı.
Program, ‘Küresel Sağlık ve Yaşlılık Diplomasisi Çalıştayı’ konuşmacılarının sunumlarının ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.
Programa, Rektör Prof. Dr. Mustafa Şahin’in yanısıra, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Tahir Balevi, Prof. Dr. Yakup Kara, İbni Sina Enstitüsü Başkanı Kemal Aydın, Yaşlı ve Engelliler Eğitim Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Vekili Öğr. Gör. Ülkü Saygılı, dekanlar, müdürler ve il sağlık müdürü çalışanları katıldı.

KONYA

30 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:26
  • GÜNEŞ 07:50
  • ÖĞLE 13:08
  • İKİNDİ 15:53
  • AKŞAM 18:17
  • YATSI 19:35
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konyaspor'da, Opanasenko ile yollar ayrıldı
YEREL HABERLER Konyaspor'da, Opanasenko ile yollar ayrıldı
Hüyük’ten deprem bölgesine bin ısıtıcı desteği
YEREL HABERLER Hüyük’ten deprem bölgesine bin ısıtıcı desteği
EMITT'te Nasreddin Hoca ve Akşehir rüzgarı
YEREL HABERLER EMITT'te Nasreddin Hoca ve Akşehir rüzgarı
Konya’da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Konya’da uyuşturucu operasyonu
Konyaspor, Robert Mak'ı renklerine bağladı
YEREL HABERLER Konyaspor, Robert Mak'ı renklerine bağladı
Konyaspor'a Slovak transfer
YEREL HABERLER Konyaspor'a Slovak transfer
Harmancık Pazar Yeri ve Sosyal Tesisi projesinde süreç hızlandı
YEREL HABERLER Harmancık Pazar Yeri ve Sosyal Tesisi projesinde ...
Rektör Şahin, öğrencilere mesleki tecrübelerini anlattı
YEREL HABERLER Rektör Şahin, öğrencilere mesleki tecrübelerini ...
2 çocuk annesi kadın, sevgilisini tuvalette öldürdü
YEREL HABERLER 2 çocuk annesi kadın, sevgilisini tuvalette öldürdü
Kendisini tehdit eden sevgilisini tuvalette vurdu
YEREL HABERLER Kendisini tehdit eden sevgilisini tuvalette vurdu
Konya'da tır otomobille çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da tır otomobille çarpıştı: 1 yaralı
Hırsızlık şüphelisinden gazetecilere: "Cinayet mi işledik, ne çekiyorsunuz” Konya’da evlerden ziynet eşyası çalan hırsızlar kurulan özel ekip ile yakalandı
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelisinden gazetecilere: "Cinayet mi ...
Köpeği ağaca bağlayıp döven ardından öldüren kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Köpeği ağaca bağlayıp döven ardından öldüren kişi ...
İttifak Holding Konyaspor'da Antalyaspor mesaisi sürüyor
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor'da Antalyaspor mesaisi ...
Başkan Kılca’dan Elazığ ve Malatyalılar derneğine ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Kılca’dan Elazığ ve Malatyalılar derneğine ...
2 ilde tarihi eser operasyonu: 11 gözaltı
YEREL HABERLER 2 ilde tarihi eser operasyonu: 11 gözaltı
Konya ve Adana'da tarihi eser operasyonu: 11 gözaltı
YEREL HABERLER Konya ve Adana'da tarihi eser operasyonu: 11 gözaltı
Kızılay Karatay Şubesinden Elazığ’a yardım tırı
YEREL HABERLER Kızılay Karatay Şubesinden Elazığ’a yardım tırı
Başkan Pekyatırmacı: “Kent konseyimizden en iyi şekilde istifade ediyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Pekyatırmacı: “Kent konseyimizden en iyi ...
Akşehir’de uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Akşehir’de uyuşturucu operasyonu
Konya Büyükşehir’den deprem bölgesine destek devam ediyor
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir’den deprem bölgesine destek devam ...
Sokak hayvanları, sahiplendirilerek sıcak yuvaya kavuşuyor
YEREL HABERLER Sokak hayvanları, sahiplendirilerek sıcak yuvaya ...
Sütbank, davası başladı
YEREL HABERLER Sütbank, davası başladı
Konya'da “Gönüllü Hayvan Dostları Projesi” Türkiye’ye örnek oluyor
YEREL HABERLER Konya'da “Gönüllü Hayvan Dostları Projesi” Türkiye’ye ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X