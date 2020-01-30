Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuklu, Karatay, Meram ve Akşehir Belediyeleri, dünyanın en büyük 4 turizm fuarı arasında yer alan EMITT’te Konya'yı tanıtıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleriyle birlikte şehrin uluslararası alanda tanıtımına katkı sağlıyor. Dünyanın en büyük 4 turizm fuarı arasında yer alan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT), 24. kez kapılarını misafirleri için açtı. Açılışı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel tarafından yapılan fuara 100’e yakın ülkeden turizm sektörünün önde gelen firmaları katılıyor. Fuarda Konya’yı da temsilen Büyükşehir Belediyesi ile Selçuklu, Karatay, Meram ve Akşehir Belediyeleri de katılarak, şehrin tarihi ve turistik zenginliklerini dünyaya tanıtıyor. Konya standını ziyaret eden İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, fuarda özellikle Konya’nın tanıtımının yapılmasından büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Vali Yerlikaya’ya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fatih Özgekçen, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da eşlik etti. 4 gün sürecek fuarda, farklı sektörlerin önde gelen temsilcileri, turizm sektörüyle ilgili birbirinden farklı konuları masaya yatıracak.

KONYA 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:26

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