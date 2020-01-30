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Karatay 24. EMITT Fuarı’nda büyük ilgi gördü

İHA

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi de sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle 1997 yılından itibaren turizm sektörünün ilgisini çeken EMITT Fuarı'nda stant açarak söz konusu değerlerini Türkiye ve dünyaya tanıttı.

Karatay 24. EMITT Fuarı’nda büyük ilgi gördü

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi de sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle 1997 yılından itibaren turizm sektörünün ilgisini çeken EMITT Fuarı’nda stant açarak söz konusu değerlerini Türkiye ve dünyaya tanıttı.
Konya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerin birlikte yürüttüğü projeyle Konya ve ilçelerine ait birbirinden önemli değerler ve ürünler, fuarda yerliyabancı turistler ile turizm ve seyahat firmalarının beğenisine sunuldu.

Karatay standı ziyaretçi akınına uğradı
Karatay Belediyesi’nin standını ziyaret eden vatandaşlara Karatay’ın tarihi ve kültürel yönleri ile ilgili bilgiler aktaran yetkililer, ziyaretçileri Karatay’ı görmeye davet etti. Yöresel ürünler, tarihi ve doğal güzellikleriyle Karatay’ın her alanda tanıtımı yapılan stant, fuar süresince ziyaretçi akınına uğradı.
Karatay Belediyesi'nin standını ziyaret eden İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Antalya Valisi Vali Münir Karaloğlu, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca Karatay Belediyesi standına gösterilen ilgi dolayısıyla çok mutlu olduklarını belirterek, Karatay’ın son yıllarda turizm alanında yaptığı çalışmaların bu ilginin payı olduğunu söyledi.

EMITT Fuarı turizmcileri Konya'ya çekecek
Turizm fuarlarının turizmcileri ve yatırımcıları Konya’ya çekmede rolünün büyük olduğunu ifade ederek tüm dünyayı Karatay’ı görmeye davet eden Başkan Hasan Kılca, "Böylesi büyük ve kapsamlı fuarlar, turizmle doğrudan ilgisi olan bölgelerin tanıtımları için bulunmaz bir fırsat. Dolayısıyla Karatay Belediyesi olarak EMİTT Fuarı’na katılmayı arzu ettik ve ekibimizle 4 gün boyunca Selçuklu başkentini dünyaya tanıtmak için Konya Büyükşehir Belediyemiz ve İlçe Belediyelerimiz ile birlikte çalışıyoruz. Konyamız ve Karatayımız gerçekten de inanç turizminden sağlığa, kongre ve fuar turizminden tarihe, şehir ve kültür turizminden gastronomi turizmine varıncaya kadar, geniş bir yelpazede kendini dünyaya kanıtlamış nadide yerler arasında bulunuyor. Karatay, Hazreti Mevlana'nın, Şemsi Tebrizi'nin, Emir Celaleddin Karatay'ın ve daha birçok önemli şahsiyetin türbesinin bulunduğu bir ilçe. Hayıroğlu Mahallemizde yer alan dünyanın en eski yerleşim yerlerinden Çatalhöyük'ün 9 kilometre yakınında bulunan 10 bin yıllık Boncuklu Höyük ise Konya'nın yeni turizm merkezi olacak. Dolayısıyla bizim için bu etkinliklerde bulunmak ilçemizin tanıtımı açısından oldukça önemli. Böyle önemli bir organizasyonun gerçekleştirilmesine vesile olan, tüm kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum" dedi.
Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) ile Anadolu Selçuklu Devletine başkentlik yapmış Konya ile Osmanlı İmparatorluğunun başkenti İstanbul arasında bir gönül köprüsü kurulduğunu vurgulayan Başkan Hasan Kılca, fuarın hayırlara vesile olmasını diledi.
Öte yandan, Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fatih Özgökçen, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, standı gezen ziyaretçilere Konya ve Karatay’ı anlatan broşür ile kitapçıkların yanında Hazreti Mevlana Türbesi’nde yer alan Kubbei Hadra figürü, Karatay’ın tarihi ve kültürel yerlerinin olduğu boyama kitapları ile akide şekeri hediye etti.

KONYA

30 Ocak 2020 Perşembe

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