Yolcu koltuğuna gizlenen tabancalar ele geçirildi

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Konya'dan Antalya'ya götürülmek üzere yola çıkarılan 4 ruhsatsız tabanca koltuğun altına gizlenmiş olarak ele geçirildi.

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyşehir ilçesinden K.T. isimli şahsın Antalya'ya ruhsatsız tabanca götüreceği bilgisine ulaştı. Antalya yolu Huğlu Mahallesi kavşağında şahsın kullandığı aracı durduran jandarma ekipleri yaptıkları aramada, yolcu koltuğunun altına gizlenmiş 4 adet Sigsauer marka tabanca ve tabancalara ait 4 adet şarjörü ele geçirdi. Şüpheli şahıs gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

KONYA 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:26

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