Konya SMMMO Başkanı Erdal'dan bayrak yırtan Yunan vekile tepki

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Abdil Erdal, Avrupa Parlamentosu’nda Yunan Milletvekili Loannis Lagos’un Türk Bayrağı’nı yırtmasına tepki gösterdi.

Yunan vekilin Türk bayrağını yırtarak yaptığı alçak provokasyonu şiddetle kınadığını belirten Başkan Erdal, "Ülkemizin ve milletimizin bağımsızlık simgesi olan bayrağı ne çiğnemeye ne de yırtmaya hiçbir güç yetmez. Ay yıldız al bayrak rengini şehit kanından alan bağımsızlık sembolümüzdür. Tarihte önüne serilen Yunan bayrağını kaldırtan Mustafa Kemal Atatürk’ten, Yunanistan'ın terbiyesiz vekilinin öğrenmesi gereken çok şey var. Unutulmasın ki şanlı bayrağımıza uzanan ellerin nasıl kırıldığını en iyi vekilin kendi milleti bilmektedir. Önemle belirtmem gerekir ki Türkiye Cumhuriyeti Bayrağı ilelebet semalarda dalgalanmaya devam edecektir” ifadelerine yer verdi.

KONYA 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:26

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