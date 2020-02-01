Ereğli Akgöl'de kuş sayımı

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Konya’nın Ereğli ilçesinde bulunan Akgöl Sazlığı Koruma Alanında drone ile su kuşu sayımı yapılıyor.

8. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından Akgöl Sazlığı Tabiatı Koruma Alanı'nda 2020 yılı kış ortası su kuşu sayımı drone ile gerçekleştirildi. Su kuşu sayımları, kuşların mevsimsel göç hareketlerinin en az olduğu, sulak alanlarda kümelendikleri Ocak Şubat aylarında yapılıyor. Sayımların en önemli özelliği olarak sahip olduğu uzun dönemli bakış açısı görülüyor. Aynı alanlarda aynı noktalardan yapılan standart sayımlar, uzun dönemde popülasyon trendlerinin analiz edilmesinde oldukça yararlı oluyor.

KONYA 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:26

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