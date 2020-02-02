Otomobil hafif ticari araçla çarpıştı: 4 yaralı

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Konya’da kontrolden çıkan otomobilin hafif ticari araçla çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında merkez Meram ilçesi KonyaBeyşehir yolu Akyokuş mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.B. idaresindeki 42 AIS 90 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı yönden gelen M.A. (21) idaresindeki 42 MA 3990 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada iki aracın sürücüsü ile hafif ticari araçta bulunan 2 kişi olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yaralanan 4 kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Trafiğe bir süre kapatılan yol çekici yardımıyla araçların kaldırılmasından sonra yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KONYA 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:26

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