Konya’da 458 bin öğrenci ders başı yapıyor

Konya’da, 458 bin 49 örgün eğitim öğrencisi ve 34 bin 648 öğretmen 20192020 Eğitim Öğretim Yılı ikinci yarıyıl dönemine başlıyor.

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, 20192020 Eğitim Öğretim Yılı ikinci yarıyıl döneminin başlaması dolayısıyla bir mesaj yayınladı. İl Müdürü Büyük, “3 Şubat 2020 tarihi itibariyle başlayan 20192020 Eğitim Öğretim Yılı ikinci yarıyıl dönemi vesilesiyle Konya’mızdaki 458 bin 49 örgün eğitim öğrencimiz ve 34 bin 648 öğretmenimiz başta olmak üzere, tüm eğitim camiamızı tebrik ediyor, yeni eğitim döneminin şehrimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Hayatımızın her alanını kuşatan eğitim sürecinin sistemli bir şekilde yürütüldüğü mekanlar olan okullarımız, çocuk ve gençlerimizin geleceğe hazırlandığı, kişilik ve kimliklerini inşa ettikleri çok önemli çatılardır. Bizler de eğitimciler olarak çocuklarımızın bu çatılar altında akademik olarak en iyi şekilde eğitim almalarını, yerli ve milli değerlerimizi özümsemiş, iradesine sahip çıkan bireyler olarak yetişmelerini en önemli hedefimiz olarak görüyor, çalışmalarımızı bu noktadan hareketle yürütüyoruz. Bu önemli süreçte öğretmenlerimizin yanı sıra eğitim ailesinin en temel unsurlarından olan saygıdeğer velilerimizin de çok büyük destekleri olmaktadır. Veli okul işbirliği ve dayanışması sayesinde, küçük yaşlardan itibaren okullarımıza adım atan yavrularımızı, kendi vatanına ve insanlığa faydalı bireyler olarak yetiştirmek adına çok kıymetli faaliyetler hayata geçirilmektedir. 20192020 eğitim öğretim yılı ikinci yarıyıl döneminde öğretmen, öğrenci ve velilerimizin daha büyük bir şevkle eğitim sürecindeki vazifelerini icra edeceklerine inanıyorum” dedi.

KONYA 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:26

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