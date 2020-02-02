Konyasporlu Miya, 4-5 hafta sahalardan uzak kalacak

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İTTİFAK Holding Konyaspor'un başarılı kanat oyuncusu Faruku Miya'nın yaşadığı sakatlık nedeniyle 4-5 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Konyaspor'da dün deplasmanda oynanan ve 0-0 sona eren Antalyaspor maçında sakatlanan Faruku Miya'nın durumuyla ilgili kulüpten açıklama yapıldı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada kulüp doktoru tarafından verilen bilgilerde, "Futbolcumuz Faruku Miya´nın bugün yapılan tetkikleri sonrasında sol kuadrisep kasın proksimalinde 2. derece kas zorlanması ve yoğun ödem tespit edildiğini, Miya´nın tedavisine hemen başlandığını ve 4-5 hafta sahalardan uzak kalacak" denildi.

22 yaşındaki Ugandalı oyuncu, Süper Lig'de çıktığı 19 maçta 5 gol atarken 1 de asist yaptı.

Yeni transfer Rogerio Thuram´ın ise alt çenesine 4 dikiş atıldığını ancak Denizlispor maçında oynamasında bir sakınca olmadığını açıkladı.



KONYA 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:26

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