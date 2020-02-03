Takla atan otomobildeki 8 Suriyeli yaralandı

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KONYA'nın Karapınar ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla atan otomobildeki 8 Suriye uyruklu yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Karapınar ilçesi Meke Krater Gölü kavşağında meydana geldi. Suriyeli İbrahim el Asker'in kullandığı 34 CAE 304 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, takla attı. Kazada sürücü ile birlikte araçtaki 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



KONYA 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:26

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