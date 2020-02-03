Takla atan otomobildeki 8 Suriyeli yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Takla atan otomobildeki 8 Suriyeli yaralandı

DHA

KONYA'nın Karapınar ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla atan otomobildeki 8 Suriye uyruklu yaralandı.

KONYA'nın Karapınar ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla atan otomobildeki 8 Suriye uyruklu yaralandı.
Kaza, saat 09.00 sıralarında, Karapınar ilçesi Meke Krater Gölü kavşağında meydana geldi. Suriyeli İbrahim el Asker'in kullandığı 34 CAE 304 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, takla attı. Kazada sürücü ile birlikte araçtaki 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KONYA

30 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:26
  • GÜNEŞ 07:50
  • ÖĞLE 13:08
  • İKİNDİ 15:53
  • AKŞAM 18:17
  • YATSI 19:35
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya'da otomobil takla attı: 8 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da otomobil takla attı: 8 yaralı
MMO Konya Şubesi tiyatro geleneğini sürdürdü
YEREL HABERLER MMO Konya Şubesi tiyatro geleneğini sürdürdü
Komyapı Genel Müdürü Seher: "Komyapı olarak ülkemize karşı sorumluluğumuzun farkındayız"
YEREL HABERLER Komyapı Genel Müdürü Seher: "Komyapı olarak ülkemize ...
Bebeğini bırakıp deprem bölgesine koştu
YEREL HABERLER Bebeğini bırakıp deprem bölgesine koştu
Öğrenciler Atabey Gençlik ve Eğitim Kampında geleceğe hazırlanıyor
YEREL HABERLER Öğrenciler Atabey Gençlik ve Eğitim Kampında geleceğe ...
Konyasporlu Miya, 4-5 hafta sahalardan uzak kalacak
YEREL HABERLER Konyasporlu Miya, 4-5 hafta sahalardan uzak kalacak
Meram'da gençlik merkezi yarıyıl programı sona erdi
YEREL HABERLER Meram'da gençlik merkezi yarıyıl programı sona erdi
Konya’da 458 bin öğrenci ders başı yapıyor
YEREL HABERLER Konya’da 458 bin öğrenci ders başı yapıyor
Yıldız milliler Konya’da şampiyon oldu
YEREL HABERLER Yıldız milliler Konya’da şampiyon oldu
Otomobil hafif ticari araçla çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil hafif ticari araçla çarpıştı: 4 yaralı
OSBÜK Başkanı Kütükcü, Elazığ’a gitti Başkan Kütükcü: “Yaralarımızı birlikte saracağız”
YEREL HABERLER OSBÜK Başkanı Kütükcü, Elazığ’a gitti Başkan ...
OSBÜK Başkanı Kütükcü: Yaralarımızı birlikte saracağız
YEREL HABERLER OSBÜK Başkanı Kütükcü: Yaralarımızı birlikte ...
Konya’da ağaca çarpan otomobil devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da ağaca çarpan otomobil devrildi: 1 yaralı
Ereğli Akgöl'de kuş sayımı
YEREL HABERLER Ereğli Akgöl'de kuş sayımı
Medikalcilere hazine bonosu verilmesi önerisi
YEREL HABERLER Medikalcilere hazine bonosu verilmesi önerisi
Yüzündeki yanık izleri nedeniyle evden çıkamayan Miraç, tedavi olmak istiyor
YEREL HABERLER Yüzündeki yanık izleri nedeniyle evden çıkamayan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X