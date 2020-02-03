Şanlıurfa Gençlik Merkezi’nden Karatay Gençlik Meclisi'ne ziyaret

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi; Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Üyelerini ağırladı.

Karatay Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi, diğer kentlerde ve ilçelerde bulunan Gençlik Meclisleri'ne örnek oluyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, Karatay Kent Konseyi Gençlik Meclisi'ni ziyaret ederek, Gençlik Meclisi yapısı ve yürütülen faaliyetler hakkında fikir alış verişinde bulundu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Musa Polat ve Gençlik Meclisi Üyelerinin gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Karatay Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Ahmet Babuççu Karatay Kent Konseyi ve Gençlik Meclisi yapısı hakkında bilgiler verdi. Gençlik Meclisleri'nin yerel demokrasinin gelişmesi adına önemli bir işlevi olduğunu söyleyen Ahmet Babuççu, farklı düşüncelere ait birçok gencin Gençlik Meclisi çatısı altında bir araya geldiğini vurguladı. Gençlik Meclisleri sayesinde birçok gencin yerel karar alma mekanizmalarının bir parçası haline geldiğini belirten Babuççu, “Günümüzde sadece askere gitmek, oy kullanmak ve vergi ödemenin haricinde, gönüllü çalışmalara katılarak sosyal hayatın içerisinde bulunmak bir vatandaşlık görevi haline geldi. Artık sivil toplum kuruluşları da karar alma mekanizmalarına etki edecek çalışmalar yürütüyor. Gençlik Meclisi gibi güçlü bir yapıyı içinde barından Karatay Kent Konseyi çalışma grubu ve yüzlerce gönüllüsü ile gençler Konya'da söz sahibi oluyor" dedi.



“Karatay gençlik meclisi örnek çalışmalara imza atıyor”

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Musa Polat ise; Karatay Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin örnek çalışmalar gerçekleştirdiğini söyledi. Farklı düşüncelere sahip gençlerin, meclis çatısı altında bir araya geldiğini belirten Musa Polat, "Gençlik Meclisleri'nde çok ortaklı çalışma kültürü yayılıyor. Farklı görüşlere sahip gençler bir masa etrafında toplanarak kentinde yaşadıkları sorunlar için çözüm üretiyor. Karatay Kent Konseyi Gençlik Meclisi bu çok ortaklı çalışma kültürünü başarı ile sürdürüyor" diyerek misafirperverliklerinden dolayı Gençlik Meclisi'ne teşekkür etti.

Ziyaretin sonunda Karatay Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi'ne Kubbei Hadra hediye edildi.

KONYA 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:26

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