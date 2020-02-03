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Selçuklu Belediyesi eğitim yatırımlarına bir yenisini daha ekledi

İHA

Eğitime olan desteğini sürdüren Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi bu farkını 20192020 EğitimÖğretim yılı 2.döneminin ilk gününde Dağdere İlkokulu açılışıyla bir kez daha gösterdi.

Selçuklu Belediyesi eğitim yatırımlarına bir yenisini daha ekledi

Eğitime olan desteğini sürdüren Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi bu farkını 20192020 EğitimÖğretim yılı 2.döneminin ilk gününde Dağdere İlkokulu açılışıyla bir kez daha gösterdi.
20192020 EğitimÖğretim Yılı Selçuklu Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Dağdere İlkokulunun resmi açılışı düzenlenen törenle yapıldı
Açılış konuşmalarını gerçekleştiren Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu Belediyesi olarak eğitim yatırımlarımıza bugün bir halka daha ilave etmiş oluyoruz. Merkezde olduğu gibi merkez dışındaki mahallelerimizde de eğitim noktasında elimizden geleni yapmak için gayret ediyoruz. Bundan önce Sarayköy ve Tatköy'de ilkokul ile anaokulu binalarımızı yapıp açılışlarını gerçekleştirmiştik. Bugünde Dağdere Mahallemizde anaokulu ve ilkokul binamızın açılışını birlikte gerçekleştirmiş olacağız" dedi.
Selçuklu Belediyesi olarak eğitime katkı noktasında en üst seviyede gayret gösterdiklerini ifade eden Başkan Pekyatırmacı, “Bu noktada daha önce Selçuklu İlkokulu, Selçuklu Ortaokulu, Mahmut Sami Ramazanoğlu İmam Hatip Lisesi, Sarayköy İlkokulu, Tatköy İlkokulu, kütüphaneler ve kapalı spor salonlarının yapımlarını gerçekleştirdik. Son dönemde yaptığımız eğitim yatırımları toplamda 256 milyona ulaşmış oldu. Büyük bir yatırım bütçesini eğitim için ayırıyoruz. Yapımı tamamlanan bu okulumuzda 4 tane derslik, 1 tane anaokulu mevcut. 1 milyon 60 bin TL'ye mal oldu. Dağdere Mahallemizde en önemli ihtiyaçlardan birisi okuldu, önceki dönem sözünü vermiştik ve bu dönem açılışını gerçekleştirmek nasip oldu. Bütün emeği geçen arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Dağdere mahallemizde oturan hemşehrilerimize hayırlı olsun" diye konuştu.

“Gençliğe, eğitime yapılan yatırım en doğru yatırımdır”
Öğrencilerin ve gençlerin bu ülkenin geleceği ve teminatı olduğuna vurgu yapan Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, “Onların en iyi şekilde yetiştirilmeleri, hizmete hazırlanmaları, yetişkinlik çağına en iyi şekilde bilgiyle donanmış, ahlaklı, milli manevi değerlerine bağlı ahlaken ve fiziken güçlü insanlar olmaları için tabii ki böyle eğitim kurumlarına ihtiyaç var. Öğrencilerimizi en iyi fiziki şartlarda en iyi öğretmenlerle geleceğe hazırlamak bizim yani devletimizin en önemli görevi. Selçuklu’da bu konuda gerçekten büyük bir atılım içerisinde. Ahmet başkanımızla birlikte katıldığımız anaokulu, okul ve spor tesisi açılışı oldu. Hatta geçen hafta Avrupa Yıldız Erkekler Basketbol Şampiyonası yine Selçuklu Belediyemizin katkılarıyla düzenlendi. Burası da belediyemizin eserlerinden bir tanesi biz gençliğe,eğitime ve spora yapılan yatırımlarla gurur duyuyoruz. Dağdere mahallemize kazandırılan okulumuzun yapımında katkıları bulunan İl Milli Eğitim Müdürümüze, Çevre Müdürlüğümüze ve en başta Selçuklu Belediyemize buradan teşekkür ediyorum. Okulumuzda eğitim alacak yavrularımıza da eğitim hayatlarında başarılar diliyorum ve bu hizmetin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Açılış sonrasında protokol sınıflarda bulunan öğrencileri ziyaret ederek onlara hediye dağıttı. Dağdere Mahallesinde gerçekleşen açılışa Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nazım İreş, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, MHP Selçuklu İlçe Başkanı Güzide Çıpan Selçuklu Belediye Başkan Yardımcıları, Selçuklu Muhtarlar Dernek Başkanı Mustafa Avcıoğlu, Dağdere Mahalle Muhtarı öğretmen ve öğrenciler katıldı.

KONYA

30 Ocak 2020 Perşembe

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