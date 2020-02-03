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Meram’a glutensiz ekmek büfesi açıldı

İHA

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, çölyak hastaları için üretilen glutensiz ekmeklerin satışına başladı.

Meram’a glutensiz ekmek büfesi açıldı

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, çölyak hastaları için üretilen glutensiz ekmeklerin satışına başladı.
Nüfus yoğunluğu ve ulaşım imkanları düşünülerek Yaka Caddesi Çolak Hoca Cami karşısında kurulan büfede bundan böyle glutensiz ekmek satışları yapılacak. Büfenin hizmete başlamasına Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, AKParti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, Selçuklu Belediyesi Başkan Vekili Faruk Ulular, Meram İlçe Sağlık Müdürü Muammer Özdemir, Konya Muhtarlar Derneği Başkanı Hamdi Demir, Meram Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Taşdemir, Çölyak Derneği Başkanı Şerife Sadakatli de eşlik etti.

“Çölyak hastaları için önemli ve anlamlı bir hizmeti hayata geçiriyoruz”
Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, açılış öncesinde büfede incelemelerde bulunup bilgi aldı. Açılış öncesinde bir yaptığı konuşmasında, Türkiye’deki çölyak hastaları olarak en büyük sıkıntılarının glutensiz ekmek temini olduğunu söyleyen Çölyak Derneği Başkanı Şerife Sadakatli, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’a bu konuda gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür etti.
Büfe ile Meram’da yaşayan çölyak hastası vatandaşların önemli bir sorununu çözdüklerini ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, vatandaşların glutensiz ekmekleri artık bu büfeden kolayca temin edebileceklerini belirtti. Glutenin, başta buğday olmak üzere çavdar, arpa, yulaf gibi bazı tahıllarda bulunan bir protein grubu olduğunu ve glutensiz gıdaların çölyak hastalığının tek tedavi yöntemi olduğunu hatırlatan Başkan Mustafa Kavuş, “Çölyak hastaları; normal ekmek tüketemiyorlar. Onların sağlıkları adına ihtiyaç duyacakları besine en kolay ve en rahat şekilde ulaşabilmeleri adına glutensiz ekmeklerin satışının gerçekleştirileceği bu büfenin açılışını gerçekleştiriyoruz. Başta dezavantajlı vatandaşlarımız olmak üzere Meram’da yaşayan her bir hemşehrimizin hayatına dokunabilme ve kolaylaştırabilme hedefiyle çıktığımız yolda bizler için bu küçük büfe bile vatandaşımıza hizmet yolunda önemli bir görevi yerine getireceği için bizler için çok değerlidir” diye konuştu.

“Hizmetlerin anlam kazanması için sağlık en önemli ön koşuldur’
Yapılan her hizmetin, getirilen her yeniliğin anlam kazanmasında en önemli şartın ‘sağlık’ olduğuna vurgu yapan Başkan Kavuş, “Bir şehre dünyanın en güzel yatırımlarını kazandırsanız da eğer sağlık yoksa tüm o güzellikleri ve yatırımları anlamsız kılıyor. Önceliğimiz vatandaşlarımızın mutlu olmaları ve Meram’da yaşamaktan mutluluk duymaları. Bunun en önemli ön koşulu da sağlık elbette. Bu sebeple belediye olarak sağlık noktasında da adımlar atmaya özen gösteriyoruz. ‘Erken teşhis hayat kurtarır’ diyerek başlattığımız kanser taramalarından, vatandaşlarımızın zor zamanda hastanelere kolay yetişmeleri için 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonuna verdiğimiz desteğe hatta onların sağlıklarını korumaları adına kurduğumuz spor tesislerine kadar pek çok yatırımımız bu temel düşüncemizin birer eseridir. Bu yöndeki yatırımlarımızın bir örneği olan ‘Glutensiz Ekmek Satış Noktası’ Meram’a ve hemşehrilerimize hayırlı olsun” diye konuştu.

Çölyak hastaları ve yakınlarından Başkan Kavuş’a teşekkür
Meram Glutensiz Ekmek Büfesinin hizmete başlamasının ardından Başkan Kavuş vatandaşlara ekmek dağıttı. Meram İlçe Sağlık Müdürü Muammer Özdemir açılışın ardından kameralara yaptığı açıklamada çölyak hastalığı ile ilgili bilgi vererek, “Çölyak, hazımsızlık şişkinlik gibi belirtiler göstererek başlayan ve kansızlıktan böbrek yetmezliğine kadar gidebilen bir rahatsızlıktır. Hastalığın tedavisinde glutensiz gıdaların tüketilmesi önem arz etmektedir. Bu sebeple Meram Belediyesinin bu girişimi hastalarımız için çok değerlidir. Vatandaşın sağlığı adına bu denli önem taşıyan böylesi bir girişime vesile olan herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Kızı çölyak hastası olan Fatma Aytap ise, büfenin açılışından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Önceden bu ekmeği bulmak çok zordu. Ama şimdi çok daha kolay ulaşabileceğiz. Bu girişimlerinden dolayı Meram Belediyesine ve Başkan Mustafa Kavuş’a tüm çölyak hastaları ve yakınları adına teşekkür ediyoruz. Büfe Konya’ya ve Meram’a hayırlı olsun” diye konuştu.

KONYA

30 Ocak 2020 Perşembe

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