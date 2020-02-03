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'Bankadan geliyoruz' diye kandırıp, para ve bilezik çaldılar

DHA

KONYA'nın Doğanhisar ilçesinde, yalnız yaşayan Nezihe Şahin'e (63) bankadan geldiklerini söyleyip, içinde 10 bin 200 TL ile 12 bin TL değerindeki bilezik olan çantayı çalan 3 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i mahkemece tutuklandı. 

KONYA'nın Doğanhisar ilçesinde, yalnız yaşayan Nezihe Şahin'e (63) bankadan geldiklerini söyleyip, içinde 10 bin 200 TL ile 12 bin TL değerindeki bilezik olan çantayı çalan 3 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i mahkemece tutuklandı. 
Olay, dün öğlen saatlerinde, ilçeye bağlı Kemer Mahallesi'nde meydana geldi. Müstakil evde yalnız oturan Nezihe Şahin'in evine gelen 2 kişi, bankadan geldiklerini, maaşının eksik yatırıldığını ve kimliğini getirmesi gerektiğini söyledi. Şahin, nüfus cüzdanını getirmek için içeri girdiği sırada  2 kişi de peşinden geldi. Şüpheliler, içinde 10 bin 200 TL ile 12 bin TL değerinde bilezik bulunan çantayı alıp, kaçtı. Durumu fark eden Şahin, şüphelilerin kaçtığı cipin peşinden koştu ancak yakalayamayınca durumu jandarmala bildirdi. 
EREĞLİ İLÇESİNDE YAKALANDILAR
İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri çevredeki güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkarak şüphelilerin kaçtıkları cipin plakasını belirledi. Ekipler Hatay plakalı aracı EreğliUlukışla yolu üzerinde yakaladı. Araçtaki K.U. (33), İ.D. (42) ve V.A. (41) gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinden çıkan 9 bin 200 TL ile bileziği geçirildi. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, K.U. ve V.A. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Para ve bilezik de Nezihe Şahin'e teslim edildi. 

KONYA

03 Şubat 2020 Pazartesi

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