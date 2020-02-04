22 İlde FETÖ operasyonu: 50 mahrem imam hakkında yakalama kararı

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KONYA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki üyelerine 'mahrem imamlık' yaptığı öne sürülen 50 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanması için 22 ilde operasyon başlatıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki örgüt mensuplarına 'mahrem imamlık' yaptığı öne sürülen 50 kişinin kimliği belirlendi. Ardından da şüpheliler için yakalama kararı çıkarıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bugün Konya merkezli 22 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Operasyonların devam ettiği bildirildi.



KONYA 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:23

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