Dinlenir gibi yaptı, bisikleti çaldı

Konya’da dinlenir gibi yaparak bisiklet çalan şahıs, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, 19 Ocak Pazar günü merkez Selçuklu ilçesi Raf Denktaş Caddesi üzerinde bir apartmanın önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, apartman önünde kilitlenmiş haldeki bisikleti gören bir kişi dinlenmek ister gibi bisikletin yanına geldi. Bir süre bisikletin kenarına oturarak etrafı kontrol eden kimliği belirlenemeyen şahıs, yanında getirdiği çekiç benzeri aletle kilidi kırdı. Soğukkanlı tavırlarıyla dikkat çekmeden bisikleti bulunduğu yerden kaldıran şüpheli, bisikleti de alarak olay yerinden uzaklaştı. Bu anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Bisikletin sahibi Mustafa Tuzlu, bisikletinin çalındığını Pazar günü sabahı fark ettiklerini söyledi. Bisikletin çalındığını anlayınca kamera kayıtlarına baktıklarını anlatan Tuzlu, 4045 yaşlarında birisinin 45 hamleyle bisikletin kilidini kırarak götürdüğünü ve karakola şikayetlerini yaptıklarını belirtti.

Apartman sakinlerinden İsa Soylu ise, "Alt kattaki komşumuzun çocuğunun gece 44.30 civarı 40 yaşlarında bir şahsın gelip, yanında dinleniyormuş gibi yaparak etrafı kolaçan edip daha sonra çekiç gibi sert bir cisimle kilide vurup çalıp gitmesi binada olay oldu. Bunu güvenlik kameralarımızdan takip ettik ve neticede böyle bir hırsızlık olayını gördük. Böyle yerlerde hırsızlık olaylarının olması, sadece bir çocuğun bile bisikletine tenezzül ederek 40 yaşlarındaki birinin bu kadar yüzsüz olması hiç iyi bir durum değil" ifadelerini kullandı.

KONYA 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:23

GÜNEŞ 07:45

ÖĞLE 13:09

İKİNDİ 15:57

AKŞAM 18:22

YATSI 19:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.