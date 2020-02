Konyaspor kaptanı Selim Ay: Ligde hak etmediğimiz bir yerdeyiz

İttifak Holding Konyaspor'un kaptanı Selim Ay, sezona büyük umutlarla başladıklarını ancak hak etmedikleri bir yerde olduklarını söyledi.

Konyaspor forması altında geçtiğimiz hafta Antalyaspor karşısında 200'üncü resmi maçına çıkan başarılı defans oyuncu Selim Ay, "Sezona büyük umutlarla başladık. Herkesin bildiği tek şey; Konyaspor kesinlikle hak etmediği bir yerde. Şu an bulunduğumuz durumu kimse hayal etmiyordu. Bizimle aynı puana sahip takımlara baktığınız zaman Konyaspor tamamen derli toplu, düzenli, saha içerisinde ne yaptığını bilen bir takım görüntüsünü yine veriyor. Sadece bu iyi tarafımızı sonuca yansıtamıyorduk ama bunu geride bıraktığımıza inanıyorum. Tabii ki de şu an hiçbir şey bitmiş değil. Daha bir galibiyet aldık. Bu galibiyete özlemle beklediğimiz bir galibiyet olduğu için çok sevindik. İnşallah dediğim gibi bu durum başarıya giden yolda sancılı süreçte bir anı, ileride de bahsedeceğimiz, ders çıkarttığımız bir dönem olarak kalacaktır" dedi.

"BU DURUMDAN BİRLİK VE BERABERLİKLE ÇIKACAĞIZ"

Bu durumdan birlik ve beraberlik içinde hareket ederek çıkacaklarına inandıklarını belirten tecrebüle futbolcu, "Bence en büyük etken birlik-beraberlik. Burada birçok zorluğu gördüm. Bu bir bahane değil ama tabii ki de başarımızı istemeyenler, başardığımızda mazeretler bulanlar, bizi karıştırmak isteyenler olacak ama her zaman söylüyorum ve bıkmadan yine söyleyeceğim. Bunu laf olsun diye de demiyorum. 11'inci yılıma girdim. Bu süre içerisinde her şeyi gördüm, yaşadım. Tek söyleyeceğim böyle durumlardan birlik ve beraberlikle hareket edildiğinde çıkılacağıdır çünkü böyle olunca daha da büyüyor ve güçleniyoruz" diye konuştu.

"LİGİN ZİRVESİNDE OLAN KONYASPOR İZLETTİRMEK İSTİYORUZ"

Ligin 2'nci yarısındaki beklentilerini de ifade eden Selim Ay, "Bu sancılı süreçte illaki sıkıntılar olacak. Konyaspor her zaman, her takımın çekindiği bir ekip ve deplasman. Üst sıraları zorlayacak bir takımız. İnşallah ikinci devrede herkesin istediği, özlediği ve ligin zirvesinde olacak bir Konyaspor izlettirmek istiyoruz. Buna da inanıyoruz. Bu iş hava meselesi. Güzel sonuçlar alacağız ve yolumuza daha iyi bir Konyaspor olarak devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"TARAFTARIMIZ BİZİ HER KOŞULDA DESTEKLEDİ"

Taraftarların her ne olursa olsun kendilerinden desteklerini esirgemediklerinin altını çizen Selim Ay, "Taraftarlarımız, zaten ellerinden geleni yapıyorlar. Bu zamana kadar bizi her koşulda desteklediler. Bunu laf olsun diye söylemiyorum. Çok puan alan alamadığımız, hatta iç sahada uzun kazanamama serisi yaşadığımız dönemde de yanımızda oldular. Desteklerini esirgemiyorlar. Bu da inanmışlıklarından kaynaklanıyor. İnanmaya devam etsinler. Allah'ın izniyle ve birliktelikle Konyaspor'u çok daha iyi yerlere taşıyacağız" dedi.

"AYKUT HOCA HAK EDENE FORMAYI VERİR"

Teknik direktör Aytuk Kocaman ile ilgili düşüncelerini de paylaşan Ay, "Baktığınız zaman Aykut hoca çok sabırlı ve istikrara önem veren bir teknik adam. Kendisinin ilk geldiği dönemde oynuyordum. Sonra takım iyi gitti, 3'üncü oldu, kupa aldı bende forma şansı bulamadım. Eleştirecek biri varsa o da ben olmalıyım, diyorum ama hoca kesinlikle adaletli ve hak edene formayı veren, olumlu düşünen, pozitif bir insan. Konyaspor camiası için Allah onu başımızdan eksik etmesin diyorum" ifadelerini kullandı.





