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Selçuklu’da başarılı sporcular ödüllendirildi

İHA

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi Meclisi 2019 yılında Türkiye, Balkan ve Avrupa Şampiyonalarında madalya kazanan sporcular ve antrenörleri ödüllendirdi.

Selçuklu’da başarılı sporcular ödüllendirildi

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi Meclisi 2019 yılında Türkiye, Balkan ve Avrupa Şampiyonalarında madalya kazanan sporcular ve antrenörleri ödüllendirdi.
Selçuklu Belediyespor Kulübünde 2019 yılında Türkiye, Balkan ve Avrupa Şampiyonalarında madalya kazanan sporcular ve antrenörleri Selçuklu Belediye Meclisi tarafından ödüllendirildi.
Selçuklu Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen ödül törenine Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyespor Kulübü Başkanı Mustafa Yavuz Tezcan, Meclis Üyeleri, Selçuklu Belediyespor Kulübü Eski Yönetim Kurulu Üyeleri, antrenörler, sporcular ve aileler katıldı. 20 branşta 15 bin 173 lisanslı ve 172 Milli sporcusuyla Türkiye’nin en büyük amatör spor kulüplerinden birisi olan Selçuklu Belediyespor Kulübü, 2019 yılında 7 branşta katıldığı Ulusal ve Uluslararası Şampiyonalarda toplam 55 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Tekvando, güreş, judo, kick boks, wushu kungfu, karate ve masa tenisi branşlarında 43 sporcu 19 altın, 13 gümüş ve 23 bronz madalyayı Selçuklu'ya kazandırdı.

“Selçuklu Belediyespor’un yeni yönetimine başarılar diliyorum”
Ödül töreni programının açılış konuşmasını yapan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı sözlerine İdlib’de şehit olan askerlere rahmet dileyerek başladı. Başkan Pekyatırmacı Selçuklu Belediyesi adına önemli bir gün olduğunu ifade ederek, “ Türkiye’nin en büyük spor kulübü olan Selçuklu Belediyespor kulübümüzün 2019 yılında madalya almış başarılı sporcularına madalyalarını inşallah hep birlikte teslim edeceğiz. Bunun öncesinde bu büyük spor kulübünü üç yıldır büyük bir özveriyle, gayretle, başarıyla yöneten yönetim kurulumuza burada teşekkür etmek istiyorum. Geçtiğimiz hafta sonu yapılan genel kurul neticesinde Selçuklu Belediyespor Kulübümüz yönetiminde bir görev devir teslimi oldu. Önceki yönetimde görev alan arkadaşlarımız görevi yeni gelen arkadaşlarımıza teslim ettiler. Ben yeni yönetime de başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.
Başkan Pekyatırmacı, konuşmasını n sonunda aldığı ödülü Elazığ'daki depremzedelere bağışlayan Selçuklu Belediyespor Kulübü wushu kungfu sporcusu Efnem Gökalp'e gösterdiği duyarlılık ve örnek davranışı nedeniyle tebrik ederek, "Selçuklu'da sporla tanışan ve 5 yıldır bünyemizde spor faaliyetini icra eden Efnem kızımız bugün örnek bir davranışa imza attı. Spor Kulübü olarak birçok platformda başarılı sporcular yetiştirirken aynı zamanda Efnem gibi ahlaklı ve toplumsal konularda duyarlı sporcularımızın olması bizi gururlandırıyor. Böyle bilinçli gençlerimiz olduğu sürece millet olarak sırtımız yere gelmez" dedi.

“Bu bir bayrak yarışıdır”
Selçuklu Belediyespor Kulübü Başkanlığına seçilen Mustafa Yavuz Tezcan ise, eski yönetime teşekkür ederek başladığı konuşmasında, “Türkiye’nin en büyük spor kulübü olan Selçuklu Belediyespor ailesinde görev almak gerçekten büyük bir onur. Bu aileye katıldığım için duyduğum memnuniyeti belirtmek istiyorum. Bu konuda bizlerden desteklerini esirgemeyen başta Onursal Başkanımız ve Selçuklu Belediye Başkanımız Ahmet Pekyatırmacı beye ve delegelerimize çok teşekkür ediyorum. Ben önceki dönem görev alan başkanımıza, yönetim kurulu üyelerimize verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Bu bir bayrak yarışı onlardan aldığımız bayrağı daha yukarılara taşımak için elimizden gelen gayreti göstereceğimizi ifade ediyorum. Ödül alan sporcularımızı da tekrar tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.
Selçuklu Belediyespor Kulübü başkanlığı görevini kongre sonucu devreden Selçuklu Belediyesi Meclis Üyesi Ali Ziya Yalçınkaya, “2014 yerel seçimleri olduktan sonra başkan yardımcılığı ve Selçuklu Belediyespor Kulüp Başkanlığı görevini yapmaya başladım. 2014 yılı ile 2020 yılı arasında geçen bu altı yıllık süreçte Kulübümüzün gerek lisanslı sporcu sayısı gerek branş sayısı gerekse de spor okullarındaki öğrenci sayılarımızda ciddi artışlar meydana geldi. Şu anda kulübümüzde lisanslı sporcu sayısı 15 bini aşmış durumda. 20 farklı branşta kulübümüz hizmet vermekte. Şu ana kadar spor okullarımızdan hizmet alan sporcu sayımız 30 bini aşmış durumda. Ben bu başarı da özellikle emeği geçen bizden önce görev yapan kulüp başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca dönemin Selçuklu Belediye Başkanı şimdi Konya Büyükşehir Belediye Başkanı olan Uğur İbrahim Altay başkanımıza, Selçuklu Belediye Başkanımız Ahmet Pekyatırmacı beye, kulübümüz yönetim kurulu üyemiz aynı zamanda kulübümüzün başkan vekili Mehmet Ali Çakar beye, yine kulübümüzün yönetim kurulu üyesi kulüp müdürü Mehmet Ali Kolay beye, kulübümüzün yönetim kurulu üyeleri eski meclis üyelerimiz Ali Kül, Osman Şimşek, Feridun Gürel ve Ali Vural beye kulübe yaptıkları katkı ve destekleri nedeniyle teşekkür ediyorum. Türkiye’nin en büyük amatör spor kulübü unvanını haklı bir şekilde almamızı sağlayan kulüpteki sporcularımız, antrenörlerimiz ve çalışanlarımıza teşekkürü bir borç biliyorum hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz hafta genel kurulumuzu yaptık bu genel kurulla birlikte görevi Mustafa Yavuz Tezcan Bey ve yeni yönetime devrettik. Yeni yönetimin kulübümüzün şu anki başarısını çok daha ileri bir seviyeye çıkaracağına inancım tam" şeklinde konuştu.

KONYA

04 Şubat 2020 Salı

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