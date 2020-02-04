Meram Belediye Başkanı Kavuş: “Kapımız herkese açık”

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, göreve geldiği günden bu yana kapılarının herkese açık olduğunu belirterek, "Ortak akıl, ortak karar anlayışıyla hizmet etmeye, ilçemizi hemşehrilerimizle birlikte yönetmeye devam edeceğiz" dedi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 10 aylık hizmet süresini Tantavi Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlediği basın toplantısında değerlendirdi. Belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de katıldığı toplantıda konuşan Başkan Kavuş, halkla ilişkilere önem verdiklerini söyledi. Kavuş, “Muhtarlar yerel yönetimlerde çözümün en önemli parçasıdır. Muhtarlarımızla düzenli olarak her ay istişare toplantısı yapıyor, mahallelerin ihtiyaç ve sorunlarına hızlı yerinde çözüm üretiyoruz. Kapımız herkese açık. Kapımızı çalıp da görüşmek isteyip görüşemeyen kimse olmadı. Bu nedenle belediyede ayrı bir halk günü düzenlemeye gerek kalmadı. Vatandaşlarımızın sorunları bizimle ilgili olması bile çözülmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Meram'a, ortak akıl, ortak karar anlayışıyla hizmet etmeye, ilçemizi hemşehrilerimizle birlikte yönetmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.



“Günü geçmiş borcumuz kalmadı”

Başkan Kavuş, mali disipline önem verdiklerinin altını çizerek, “İstisnalar hariç borçsuz belediye yoktur. Yatırım üretmeniz için borçlanmanız gerekiyor. Mevcut borçlarımıza yüzde 50’si kadar da ben borç ilave ettim. Borç alırken ayağımızı yorganımıza göre uzatıyoruz. Aldığımız borcun yüzde 50’sinden fazlasını da ödedik. Günü geçmiş hiçbir borcumuz kalmadı. Benim dışımda seçildikten sonra belediyede göreve başlayan olmadı. Yeterli personelimiz olduğu için personel almıyoruz. Çeşitli nedenlerle 49 kişinin belediyemizden ayrılmasıyla yıllık 4 milyon liranın üzerinde bir tasarruf elde etmiş olduk” diye konuştu.

Kavuş, Konevi Kültür Merkezinin yıkılarak yeniden bölgenin ihtiyaçlarına yönelik bir sosyal tesis inşa edileceğini, kentsel dönüşüm uygulanan Şükran Mahallesinde yatırımcı bulmakta zorlandıklarını ancak sorunun çözümü için mesafe aldıklarını bildirdi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve merkez ilçe belediye başkanları ile uyum içerisinde çalıştıklarını ifade eden Kavuş, desteklerinden dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a teşekkür etti.

KONYA 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:23

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