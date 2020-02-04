Meram Belediye Başkanı Kavuş: “Kapımız herkese açık”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Meram Belediye Başkanı Kavuş: “Kapımız herkese açık”

İHA

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, göreve geldiği günden bu yana kapılarının herkese açık olduğunu belirterek, "Ortak akıl, ortak karar anlayışıyla hizmet etmeye, ilçemizi hemşehrilerimizle birlikte yönetmeye devam edeceğiz" dedi.

Meram Belediye Başkanı Kavuş: “Kapımız herkese açık”

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, göreve geldiği günden bu yana kapılarının herkese açık olduğunu belirterek, "Ortak akıl, ortak karar anlayışıyla hizmet etmeye, ilçemizi hemşehrilerimizle birlikte yönetmeye devam edeceğiz" dedi.
Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 10 aylık hizmet süresini Tantavi Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlediği basın toplantısında değerlendirdi. Belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de katıldığı toplantıda konuşan Başkan Kavuş, halkla ilişkilere önem verdiklerini söyledi. Kavuş, “Muhtarlar yerel yönetimlerde çözümün en önemli parçasıdır. Muhtarlarımızla düzenli olarak her ay istişare toplantısı yapıyor, mahallelerin ihtiyaç ve sorunlarına hızlı yerinde çözüm üretiyoruz. Kapımız herkese açık. Kapımızı çalıp da görüşmek isteyip görüşemeyen kimse olmadı. Bu nedenle belediyede ayrı bir halk günü düzenlemeye gerek kalmadı. Vatandaşlarımızın sorunları bizimle ilgili olması bile çözülmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Meram'a, ortak akıl, ortak karar anlayışıyla hizmet etmeye, ilçemizi hemşehrilerimizle birlikte yönetmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

“Günü geçmiş borcumuz kalmadı”
Başkan Kavuş, mali disipline önem verdiklerinin altını çizerek, “İstisnalar hariç borçsuz belediye yoktur. Yatırım üretmeniz için borçlanmanız gerekiyor. Mevcut borçlarımıza yüzde 50’si kadar da ben borç ilave ettim. Borç alırken ayağımızı yorganımıza göre uzatıyoruz. Aldığımız borcun yüzde 50’sinden fazlasını da ödedik. Günü geçmiş hiçbir borcumuz kalmadı. Benim dışımda seçildikten sonra belediyede göreve başlayan olmadı. Yeterli personelimiz olduğu için personel almıyoruz. Çeşitli nedenlerle 49 kişinin belediyemizden ayrılmasıyla yıllık 4 milyon liranın üzerinde bir tasarruf elde etmiş olduk” diye konuştu.
Kavuş, Konevi Kültür Merkezinin yıkılarak yeniden bölgenin ihtiyaçlarına yönelik bir sosyal tesis inşa edileceğini, kentsel dönüşüm uygulanan Şükran Mahallesinde yatırımcı bulmakta zorlandıklarını ancak sorunun çözümü için mesafe aldıklarını bildirdi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve merkez ilçe belediye başkanları ile uyum içerisinde çalıştıklarını ifade eden Kavuş, desteklerinden dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a teşekkür etti.

KONYA

04 Şubat 2020 Salı

  • İMSAK 06:23
  • GÜNEŞ 07:45
  • ÖĞLE 13:09
  • İKİNDİ 15:57
  • AKŞAM 18:22
  • YATSI 19:40
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Selçuklu’da başarılı sporcular ödüllendirildi
YEREL HABERLER Selçuklu’da başarılı sporcular ödüllendirildi
Konya'da hafif ticari araç alev alev yandı
YEREL HABERLER Konya'da hafif ticari araç alev alev yandı
Konyaspor kaptanı Selim Ay: Ligde hak etmediğimiz bir yerdeyiz
YEREL HABERLER Konyaspor kaptanı Selim Ay: Ligde hak etmediğimiz bir ...
Konya’daki dijital oyun geliştiricileri “Global Game Jam”de buluştu
YEREL HABERLER Konya’daki dijital oyun geliştiricileri “Global Game ...
Uzmanlardan mevsimsel depresyona karşı uyarı
YEREL HABERLER Uzmanlardan mevsimsel depresyona karşı uyarı
Dinlenir gibi yaptı, bisikleti çaldı
YEREL HABERLER Dinlenir gibi yaptı, bisikleti çaldı
EMİTT'te katılan tur şirketleri Akşehir'e davet edildi
YEREL HABERLER EMİTT'te katılan tur şirketleri Akşehir'e davet ...
Konya merkezli 22 ilde FETÖ operasyonu: 50 gözaltı kararı
YEREL HABERLER Konya merkezli 22 ilde FETÖ operasyonu: 50 gözaltı ...
22 İlde FETÖ operasyonu: 50 mahrem imam hakkında yakalama kararı
YEREL HABERLER 22 İlde FETÖ operasyonu: 50 mahrem imam hakkında ...
'Bankadan geliyoruz' diye kandırıp, para ve bilezik çaldılar
YEREL HABERLER 'Bankadan geliyoruz' diye kandırıp, para ve bilezik ...
Genç kıza cinsel istismardan tutuklandı
YEREL HABERLER Genç kıza cinsel istismardan tutuklandı
Seyir halindeki minibüs yandı
YEREL HABERLER Seyir halindeki minibüs yandı
Hüyük’te yarıyıl tatilinde namazlarını camilerde kılan öğrencilere ödül
YEREL HABERLER Hüyük’te yarıyıl tatilinde namazlarını camilerde ...
Meram’a glutensiz ekmek büfesi açıldı
YEREL HABERLER Meram’a glutensiz ekmek büfesi açıldı
Selçuklu Belediyesi eğitim yatırımlarına bir yenisini daha ekledi
YEREL HABERLER Selçuklu Belediyesi eğitim yatırımlarına bir yenisini ...
Şanlıurfa Gençlik Merkezi’nden Karatay Gençlik Meclisi'ne ziyaret
YEREL HABERLER Şanlıurfa Gençlik Merkezi’nden Karatay Gençlik ...
Takla atan otomobildeki 8 Suriyeli yaralandı
YEREL HABERLER Takla atan otomobildeki 8 Suriyeli yaralandı
Konya'da otomobil takla attı: 8 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da otomobil takla attı: 8 yaralı
MMO Konya Şubesi tiyatro geleneğini sürdürdü
YEREL HABERLER MMO Konya Şubesi tiyatro geleneğini sürdürdü
Komyapı Genel Müdürü Seher: "Komyapı olarak ülkemize karşı sorumluluğumuzun farkındayız"
YEREL HABERLER Komyapı Genel Müdürü Seher: "Komyapı olarak ülkemize ...
Bebeğini bırakıp deprem bölgesine koştu
YEREL HABERLER Bebeğini bırakıp deprem bölgesine koştu
Öğrenciler Atabey Gençlik ve Eğitim Kampında geleceğe hazırlanıyor
YEREL HABERLER Öğrenciler Atabey Gençlik ve Eğitim Kampında geleceğe ...
Konyasporlu Miya, 4-5 hafta sahalardan uzak kalacak
YEREL HABERLER Konyasporlu Miya, 4-5 hafta sahalardan uzak kalacak
Meram'da gençlik merkezi yarıyıl programı sona erdi
YEREL HABERLER Meram'da gençlik merkezi yarıyıl programı sona erdi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X